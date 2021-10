Trophées de l'Économie : le trophée de l'Entrepreneur de l'année est décerné à Didier Chateau

Initiés par le quotidien régional Le Courrier de l'Ouest et organisés en partenariat avec le Crédit Mutuel, la Chambre de commerce et d'industrie, ainsi que le réseau Entreprendre de Maine-et-Loire, les « Trophées de l'Economie » décernent chaque année le prix du Coup d'éclat de l'année, de l'Innovation de l'année, de l'Entreprise citoyenne de l'année ainsi que de l'Entrepreneur de l'année. Ce dernier récompense une femme ou un homme dont l'engagement a permis le développement de son entreprise tout en bénéficiant à un secteur d'activité ou à un territoire.

Récompense d'un investissement auprès des personnes « actives et fragiles »

C'est à l'issue du vote de 6 000 internautes, entre le 24 août et le 20 septembre, pour l'un des quatre candidats sélectionnés dans chaque catégorie, que Didier Château a été désigné Entrepreneur de l'année pour l'édition 2020. Ce Prix récompense tant l'engagement de cet homme qui prône l'importance des métiers de services à la personne sur tout le territoire depuis de nombreuses années, qu'une « réussite collective », selon ses mots, ajoutant : « Je dédie ce prix à l'ensemble de nos collaborateurs qui s'investissent chaque jour pour aider les particuliers dans leur vie quotidienne. Ce travail d'équipe a permis de mettre en place un maillage territorial certain, des prestations de services de qualité afin d'assurer un accompagnement indispensable auprès des populations actives et fragiles. Reconnu aujourd'hui par les internautes, le travail de Générale des Services a porté ses fruits et ce trophée vient valoriser les efforts de chacun. ».

L'enseigne créée par Didier Château il y a maintenant 20 ans connaît un fort développement et une croissance annuelle supérieure à 15 %. Avec aujourd'hui près de 70 agences réparties sur tout le territoire, et 800 postes à pourvoir en CDI, elle est forte d'un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros en 2019. Générale des Services accompagne également ses salariés et toutes les personnes intéressées à se former aux métiers des services à la personne grâce à son centre national de formation IFM DOM, l'Institut de Formation aux Métiers du service à DOMicile, récemment certifié Qualiopi.