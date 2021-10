Trophées CCI Paris Île-de-France de l'international 2014

Du 24 au 28 novembre, la CCI Paris Île-de-France récompensera trois nouvelles entreprises exportatrices d’Île-de-France pour leur réussite particulière sur les marchés étrangers :

- le prix « primo exportateur » sera décerné à une entreprise qui aura réussi sa démarche de développement à l’international,

- le prix « exportateur confirmé » pour une entreprise fortement présente à l’international (depuis au moins trois ans),

- le prix « coup de cœur du jury » pour l’entreprise qui a retenu l’attention du jury par sa démarche originale de développement à l’international.

« Faites de l’international » est la rencontre annuelle des PME franciliennes qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés étrangers ou à renforcer leur présence à l’international. Toutes les entreprises installées en Île-de-France peuvent participer au concours. Elles doivent exporter ou avoir initié une démarche à l’international depuis au moins un an.

Les lauréats 2014 seront mis à l’honneur lors de la cérémonie de clôture le 28 novembre prochain à la CCI de région Paris Île-de-France, à l’Hôtel Potocki, 27 avenue de Friedland à Paris. Plus de 500 représentants d’entreprises et de spécialistes de commerce international seront réunis pour l’occasion.