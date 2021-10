Trophées 2017 “Créatrices d'Avenir”

Six femmes d'exception ont reçu un Trophée et une dotation financière d'accompagnement lors de la grande cérémonie de clôture de cette nouvelle édition.

Pour Edouard de Penguilly, président d'Initiative Ile-de-France, « Les “Créatrices d'Avenir” incarnent l'entrepreneuriat féminin par excellence, un entrepreneuriat audacieux qui place l'innovation et l'utilité sociale au cœur de leurs actions. Mettre en lumière la réussite des créatrices d'entreprise contribue à créer des émules, et par conséquent à garantir toujours plus de créativité. Cette 7e édition a vu un nombre toujours plus croissant d'entrepreneures ambitieuses portant des projets à la hauteur de leurs talents. à travers le concours, chaque lauréate est ambassadrice de l'entrepreneuriat féminin dans sa diversité. »