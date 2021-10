Le Trophée du Meilleur Jeune Fiscaliste (TMJF) récompense les 3 meilleurs étudiants spécialisés en droit fiscal, mais n'oublie pas les autres finalistes, en les mettant en contact de manière privilégiée avec un groupe de directeurs fiscaux du CAC 40 qui accompagnent EY Société d'Avocats dans cette initiative. Enfin, le vainqueur pourra affronter les gagnants des autres finales du Young Tax Professional of the Year, organisé dans 30 pays par EY et espérer être célébré lors du dîner de gala du congrès de l'IFA qui se tiendra en août 2014 (date et lieu à déterminer).

Ce trophée reflète les efforts de partenariat entre le monde professionnel et l'ensemble des Universités de Droit et Grandes Ecoles. Il permet aux étudiants de mesurer leurs connaissances et pour les meilleurs de faire valoir cette légitimité auprès de leur futur employeur.

Le concours est ouvert aux candidats âgés de moins de 28 ans (au 1er janvier 2013), inscrits en 3ème cycle de droit universitaire, en dernière année d'une grande école ou dans un CRFPA ou déjà titulaires de l'un de ces diplômes et n'ayant jamais fait partie des 12 finalistes les années précédentes.

Le Trophée s'articule en deux temps :

une épreuve écrite, organisée dans toute la France, dans les principales Universités et Grandes Ecoles participantes, comprenant un questionnaire à choix multiple et un sujet de réflexion ;

une épreuve orale, réunissant les 12 meilleurs candidats qui débattent d'une question fiscale devant un jury composé de personnalités reconnues du monde professionnel, de la société civile ou de l'Administration

Composition du jury 2014 :

Claire Acard , EY Société d'Avocats

, EY Société d'Avocats Jean-Luc Barçon-Maurin, DGFIP

DGFIP Cyrille Dero, Groupe Danone

Groupe Danone Claire Legras, Conseil d'Etat

Conseil d'Etat Jean-Pierre Lieb, EY Société d'Avocats

EY Société d'Avocats Olivier Négrin, Aix-Marseille Université

Aix-Marseille Université Yolande Sérandour, Professeur, Université Rennes I

Les sujets des épreuves écrites et orales ont été déterminés par un expert indépendant, Pierre-François Racine, Président de la section des finances du Conseil d'Etat.

Remise des prix par Olivier Sivieude Chef du contrôle Fiscal à la DGFIP.

A l'issue de l'épreuve écrite du 27 mars dernier, organisée dans toute la France, dans les principales Universités et Grandes Ecoles participantes, les 12 finalistes 2014 du concours sont :