Trophée des Jeunes Actifs Montrougiens

Instaurés depuis bientôt dix ans par le Rotary Club Orléans, l’Association des entreprises de Montrouge (AEM) et la Chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine, ces trophées visent à encourager le dynamisme des jeunes actifs sur le territoire et à récompenser leurs projets innovants. Le concours est ouvert aux porteurs de projets de 18 ans ou plus et aux jeunes entreprises de moins de 3 ans d’existence ayant un lien fort avec la ville.

A la clé, une subvention de 1 000 € est à pourvoir pour chaque prix, avec des accompagnements et surtout, l’accès à un réseau de professionnels. La cérémonie des Trophées des jeunes actifs montrougiens aura lieu le 17 mai à la mairie de la Ville.

Informations pratiques

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 22 avril. Les candidats présélectionnés présenteront leurs projets le 5 mai face à un jury de professionnels. Les inscriptions sont disponibles sur le site web : https://www.ville-montrouge.fr/1667-candidatez-pour-l-edition-2022.htm