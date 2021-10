Troisième tronçon du tramway T3, mis en service fin 2017

La délibération a pour objet d'approuver le schéma de principe de cette nouvelle extension, dont la création figurait dans le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), adopté par le Conseil régional le 25 septembre 2008. Le vote est intervenu avant l'inauguration en grande pompe du deuxième tronçon du T3, de la porte d'Ivry à la porte de la Chapelle. Le premier tronçon, entre le pont du Garigliano et la porte d'Ivry, avait été inauguré le 16 décembre 2006. Le schéma de principe précise le calendrier et les coûts de l'opération.

Le planning prévisionnel prévoit "la tenue de l'enquête publique en avril/mai 2013, la fin des études de projet en avril 2014, le début des travaux concessionnaires à cette même date et le début des travaux du projet en avril 2015 pour une mise en service du tramway en décembre 2017", selon la délibération. Le coût de l'opération est "estimé à 240 millions d'euros HT (valeur 2012) comprenant le coût des infrastructures et celui du matériel roulant. La part d'investissements liée à l'infrastructure est de 193 millions d'euros (valeur 2012).

Le financement devrait être assuré à 20% par l'Etat, 20% par la région et 60% par la Ville de Paris pour la part infrastructures hors aménagement qualitatif", précise la délibération. Le nouveau prolongement de 4,3 km permettra de créer 8 nouvelles stations, dans les 17e et 18e arrondissements, et "de desservir le nord du futur quartier Cardinet-Batignolles ". Il devrait transporter 82 000 voyageurs par jour, avec une fréquence en heure de pointe de 4 minutes.



