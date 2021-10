Troisième édition de DataCity

Dans le cadre de la troisième édition du programme DataCity, Numa et la Ville viennent de révéler le nom des 14 start-up sélectionnées pour participer à la construction de la ville intelligente.

Créé par Numa et la Ville en 2015, DataCity Paris est un programme d'innovation qui propose de mettre les technologies d'optimisation et d'utilisation des données urbaines au service des enjeux environnementaux, sociaux et économiques décisifs pour l'avenir de nos villes. Cette année encore, les start-up lauréates s'engagent à répondre à un challenge dans des domaines aussi variés que la mobilité, l'énergie, le réemploi, le développement économique local ou encore l'aménagement urbain.

Chaque équipe va entamer la phase d'expérimentation du programme, en appliquant durant deux mois ses technologies aux différents défis, avec l'aide des experts métiers de la Ville et des grands opérateurs urbains partenaires. Cette collaboration inédite va leur permettre de développer des solutions innovantes et, idéalement, d'envisager un passage à la vitesse supérieure avec le déploiement de celles-ci à grande échelle, en cas de succès.