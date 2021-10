Trois ventes aux enchères de biens départementaux

De nombreux biens au sein des services du Conseil général ne sont plus utilisés ou sont mis de côté pour de multiples raisons : trop anciens, plus d'utilité particulière, technologie dépassée, renouvellement de matériel... L'avenir de ces biens est voté en commission permanente avec le triple souci de la préservation de l'environnement, de l'optimisation des finances publiques et de la solidarité. Selon l'état et le type du bien, le Conseil général les propose : soit pour cession : vente, don à des associations, soit pour être réformés : mise en rebut, déchetterie... Depuis le 1er janvier 2013, le Département expérimente la vente aux enchères en ligne sur internet. Par ce moyen, le Conseil général évite la destruction de ces biens inutilisés et s'inscrit dans une démarche de développement durable. « Tout le monde peut y participer et surenchérir » explique Ingrid Brunet, responsable de la cellule réforme des matériels, à la direction des Achats du Conseil général.« La vente aux enchères porte sur des matériels extrêmement variés (bureaux, halogènes, appareils photos, piano...). » Des dates de début et de fin d'enchères sont définies et la dernière personne qui surenchérit remporte la vente. Elle doit ensuite effectuer le paiement et venir récupérer son achat au Conseil général.