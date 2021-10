Trois utilisations possibles des nouvelles technologies pour faire face à la crise

Mobilisée dans la lutte contre la crise sanitaire actuelle, UiPath, entreprise leader sur le marché de la RPA (Robotic Process Automation), propose trois usages des nouvelles technologies pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire actuelle. En effet, les progrès en matière d'intelligence artificielle ont permis de mettre au point des outils d'automatisation puissants améliorant le quotidien des collaborateurs et permettant de gérer un volume inhabituel de données.

En France, elle s'est engagée à accompagner les organisations et le Gouvernement en mettant en place gracieusement des solutions d'automatisation jusqu'au 30 septembre, auprès des services de santé qui ont besoin d'un renforcement immédiat de leurs capacités.

UiPath nous présente trois exemples concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle pour soutenir les entreprises en ces temps de crise.

Le secteur médical

Le premier exemple concerne le secteur médical : en Irlande, l'hôpital Mater de Dublin automatise les résultats des tests de dépistage qui doivent être enregistrés dans différents systèmes. Un travail administratif qui implique un processus particulièrement lourd et qui monopolise jusqu'à 49 % du temps des infirmières de cet hôpital. Si ce processus d'entrée des résultats monopolise habituellement, pour chaque infirmière, deux heures par semaine, les résultats de chaque test effectué doivent actuellement être rapportés quotidiennement, ce qui représente trois heures de travail par jour, soit 18h par semaine.

L'hôpital Mater de Dublin a fait appel aux solutions d'automatisation de UiPath pour diminuer la charge de travail des infirmières. Un robot pour chacune d'elle permet d'économiser 3 heures par jour au service de contrôle des infections et de permettre au personnel médical de consacrer davantage de temps au soin des patients plutôt qu'à la gestion de l'administratif. Les soignants se recentrent ainsi sur leurs compétences médicales.

Le secteur aérien

Autre illustration de l'apport des nouvelles technologies, l'amélioration de l'efficacité des centres de contact pour les compagnies aériennes durement touchées.

En raison de l'épidémie de coronavirus, de plus en plus de personnes dont les déplacements sont limités se trouvent dans l'obligation d'annuler leurs projets de voyage. Une grande compagnie aérienne a vu ses centres de contact frappé par un nombre massif de demandes d'annulation qui doivent être traitées dans les meilleurs délais, de manière efficace et sécurisée malgré un personnel totalement débordé.

Les technologies proposées par UiPath, des robots assistés, l'outil UiPath Forms et des automatisations tournant en back-office, ont permis aux agents de la compagnie d'extraire des données plus rapidement, de rendre le processus de tri des appels et donc de traiter plus rapidement les appels.

Le secteur de l'hygiène

Enfin, les nouvelles technologies peuvent multiplier considération le traitement d'un afflux de commandes, par exemple celles de désinfectants dans le secteur de l'hygiène.

Une entreprise de ce secteur a connu un afflux de commandes multiplié par 10 mais a constaté que son équipe en Chine ne pouvait pas suivre le pic de demandes, une partie de l'équipe n'étant plus disponible pour travailler alors même que le nombre de commandes journalières à traiter a atteint 16 000, contre 1 500 habituellement. Les robots non assistés d'UiPath ont permis à l'entreprise de mieux gérer le volume de commandes et d'en accélérer l'efficacité opérationnelle.