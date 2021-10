Trois start-up du Made in France soutiennent les commerces de proximité

Alors que la pandémie pousse les autorités à durcir les conditions du confinement, les inégalités entre les commerces restés fermés et ceux restés ouverts ne cessent de se creuser. Afin de soutenir les petits commerçants et le tissu économique français, le fabriquant de jouets Joyeuse, le spécialiste de l'espadrilles Payote, et la Gentle Factory se mobilisent.

@ Adobe Stock