Trois salons Studyrama “Spécial rentrée”

19e Salon Studyrama de la rentrée étudiante

Jeudi 1er septembre - De 10h à 18h

En initial et en alternance, de Bac à Bac+3, tous les secteurs d'activité seront représentés : BTS, CFA (Centres de formation en alternance), écoles de commerce et de management, écoles d'ingénieurs/d'ingénierie, écoles des métiers, universités internationales...

En partenariat avec “Tonavenir.net”, spécialiste de l'orientation, ces ateliers animés par des professionnels aideront les jeunes dans leurs recherches.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche présentera pour l'occasion les “Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation”. L'Éducation nationale recrute plus de 25 000 nouveaux enseignants en 2016, formés auprès des ESPE (Écoles supérieures du professorat et de l'éducation).

2e Salon Studyrama Trouver un job, un stage, un 1er emploi

Jeudi 1er septembre - De 10h à 18h

De nombreuses entreprises qui recrutent, dans des secteurs variés (communication, tourisme, informatique, chimie, ressources humaines, transport, immobilier…) viendront à la rencontre des candidats en quête d'une première expérience professionnelle.

Les conseillers du Centre d'info et d'orientation de la CCI Île-de-France (CIOP) présents donneront, par ailleurs, une information sur mesure et complète et conseilleront les jeunes sur leur projet professionnel.



21e Salon Studyrama des masters 1 et 2, mastères spécialisés & MBA

Samedi 3 septembre – De 10h à 18h

Plus de 400 formations et 50 spécialités accessibles après un Bac +3 /+4 /+5 seront proposées sur ce salon. Des universités françaises et internationales, des écoles de commerce et d'ingénieurs, ainsi que des écoles des métiers et des grandes écoles viendront présenter leurs masters 1 et 2, mastères spécialisés, MBA et troisièmes cycles divers, dans plusieurs domaines (santé, environnement, transport et logistique, immobilier, communication, ressources humaines, etc.). De nombreux cursus seront proposés en alternance.

Paris Event Center – Hall A

Entrée gratuite – Renseignements : www.studyrama.com