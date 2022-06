Trois questions aux acteurs de la résidence Studéa Nexity

Jean-Claude Bassien, directeur général délégué Nexity : « Nous affichons une ambition citoyenne assez forte »

Affiches Parisiennes : Vous êtes le directeur général de Nexity, vous dirigez la branche services. Quelle importance ça a pour vous de s’occuper de la jeunesse et des étudiants ? Jean-Claude Bassien : C'est essentiel. D'abord parce que si on parle de l'entreprise Nexity, nous affichons une ambition citoyenne assez forte puisque nous avons un engagement sociétal. Cet engagement sociétal transparaît à travers une fondation. L’activité de celle-ci est tournée vers l'insertion des jeunes dans la vie active. C’est très important pour nous.

La deuxième chose, c'est que nous avons une action qu'on appelle Nexity Non-Profit, qui est une activité qui nous permet de produire des résidences à zéro profit qu'on livre ensuite à des associations ou à des collectivités pour pouvoir donner accès à des logements à ceux qui en ont un besoin urgent et qui n'ont pas les moyens de se loger.

Il faut avoir en tête un chiffre que beaucoup de gens n'ont pas. Le poids du logement dans un budget étudiant moyen représente 60 %. Un coût souvent difficile à supporter pour les familles. Si l’on ne s’intéresse pas à cela, la marque sera moins attractive pour notre cœur de clientèle.

A.-P. : Vous avez également une préoccupation économique ?

J.-C. B. : Il faut s’intéresser à tous les acteurs et à tous les âges de la vie. On demande de l’effort d’investissement pour qu’un citoyen accède à un logement. En moyenne, ce taux d’effort tourne autour de 15 % pour un jeune actif, quelqu’un qui travaille et qui est dans la force de l’âge. Après, c’est le double.

A.-P. : Quel est l’objectif avec cette jeunesse pour Nexity ?

J.-C. B. : C’est important de leur montrer très tôt que l’on a pu leur donner accès à des espaces adaptés à leurs usages et à leurs besoins. Lorsqu’ils ne seront plus étudiants, et qu’ils voudront accéder à leur premier logement, Nexity sera peut-être aussi le promoteur de référence ou de choix pour eux.

Grégoire De La Roncière, maire de Sèvres : « S’inspirer des usagers »

A.-P. : Monsieur le maire, qu’est-ce que cette résidence peut apporter à la ville ?

Grégoire De La Roncière : Le fait d’avoir ces étudiants lui permet de participer à la vie de la ville et la rendre plus dynamique. Que ce soit pour les bars, les cinémas ou nos salles de sport. Ça met un peu de vie.

A.-P. : Combien avez-vous de résidences étudiantes à Sèvres ?

G. de la R. : On en a déjà deux et y en a une troisième qui sera livrée à la Toussaint. Ce sera un foyer de jeunes travailleurs avec 110 chambres.

A.-P. : Comment percevez-vous la rénovation de cette résidence ? Est-ce nouveau que le projet soit porté par des étudiants ?

G. de la R. : C’est quelque chose d’assez malin. En tant que maire de la ville, j’ai tout intérêt, comme ils viennent de le faire de s’inspirer des usagers, partout et tout le temps. C’est, à mon sens, la bonne stratégie pour l’avenir.

Pierre-Alain Auclair, ancien étudiant de Strate École de Design : « C’est un copier-coller du projet initial »

A.-P. : Quel était votre position face à ce projet ?

Pierre-Alain Auclair : Je ne faisais pas parti du groupe des lauréats pour lequel le projet a été retenu. Mais c’est tout comme. Nous étions dans la même classe. Nous avons connu les mêmes difficultés et nous sommes tous contents de ce qui a été fait et réaliser, même lorsque ce n’est pas notre projet.

A.-P. : Vous attendiez-vous à ce que ce soit aussi fidèle ?

P.-A. A. : Naïvement, on s’est dit qu’en étant étudiant en école de design ils allaient aplatir nos projets, les détourner et en faire ce qu’ils voudront et qu’on ne leur servirait que de base. Finalement, c’est très fidèle à ce qui a été proposé. On voit les rendus, on les superpose, c’est du copier-coller et ça fait vraiment plaisir.

A.-P. : Dans vos projets, vous avez supprimé la salle de sport. Pour quelles raisons ?

P.-A. A. : C’est juste de l’observation. Nous avons commencé lorsque nous étions en quatrième année pour beaucoup d’entre nous, donc ça fait quatre ans que nous connaissons la résidence et on n’a jamais vu personne dans cette salle de sport. Cette salle était sous-équipée. Ceux qui souhaitaient faire du sport, allaient dans une vraie salle, mieux équipée. Je pense que les salles qui l’ont remplacé répondent beaucoup plus aux attentes et aux besoins des étudiants.

Pascal Pedoux, Directeur général Studéa Nexity : « Ce projet est indolore pour les investisseurs »

A.-P. : Quel est votre répartition géographique pour les résidences étudiantes et le coût moyen pour y vivre ?

Pascal Pedoux : Nous gérons 130 résidences, ce qui représente 15 500 logements, par conséquent le même nombre d’étudiants, répartis sur 55 villes de France et en Suisse. Notamment à Lausanne et à Genève. On continue de se déployer fortement sur le région Ile-de-France, et un peu moins sur Paris. Pour plein de raisons. Paris est assez inaccessible et on a un développement assez important sur la province, sur des villes comme Montpellier, Bordeaux et Toulouse.

Le prix moyen au plan national, c'est 560 € hors taxes par mois. En Ile-de-France première couronne comme ici, on doit être à plus de 800 € par mois. Et si on va très loin en province, comme Perpignan par exemple, on sera plutôt autour de 400.

A.-P. : Quelles sont les conditions pour bénéficier d’un logement dans vos résidences et quelles sont leurs surfaces ?

P. P. : Il y a deux solutions aujourd'hui, soit c'est un client étranger, alors il a obligatoirement une garantie qui est fournie soit par Visale, une garantie d'Etat. Dans ce cas-là, nous pouvons prendre le locataire parce qu'il est cautionné et ces garanties permettent de couvrir les impayés. La difficulté avec les clients étrangers, c'est qu'ils n'obtiennent pas de caution en France et ils n'ont pas toujours la possibilité de verser des mois de loyer d'avance.

Pour des clients français, c’est à 95 % des cautions de parents ou de relations familiales.

Alors la taille moyenne du logement type, c'est 18,50 m2 pour un studio classique. Il y a parfois des logements un peu plus grands, mais c'est souvent des logements de colocation où on va jusqu'à 40-45 mètres carrés, mais avec souvent deux chambres et si possible une salle de bain par appartement et une pièce commune.

A.-P. : Les investisseurs trouvent-ils que cet investissement a un avenir ?

P. P. : Oui, pour deux raisons. Malgré la Covid, chez Nexity, on a continué de payer les loyers normalement à nos investisseurs. Finalement, pour les investisseurs, ça a été totalement indolore. On a pris un risque que l’on a supporté malgré une baisse du taux d’occupation puisque beaucoup de clients, notamment des clients étrangers sont rentrés dans leur pays, et n’ont pas pu revenir. Ça nous a fait un manque à gagner. Mais on l'a assumé. Ça ne nous a pas empêché d'avancer sur nos projets. Donc c'est un investissement résilient.

Ensuite, pour l'investisseur, c'est un investissement à faible coût parce que c'est des unités qui valent en moyenne entre 80 et 100 000 €. Ce sont des petits investissements où il touchera un loyer tous les trimestres sans se préoccuper des charges puisque c’est nous qui payons.