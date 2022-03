Trois projets récompensés par la Fondation Le Roch-Les-Mousquetaires

Le Concours Coup de Pouce s’adresse aux créateurs d’entreprise ou de start-ups en phase de démarrage qui ont besoin d’aide pour franchir un cap. Il s’adosse à des partenaires en régions chargés d’accompagner et de détecter les jeunes créateurs d’entreprise. Au terme de l’audition de huit finalistes, tous issus du programme MSc X-HEC Entrepreneurs, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires a désigné les lauréats de l’édition 2022. Une dotation globale de 20 000 euros a été versée aux lauréats pour soutenir le développement de leur entreprise.

Palmarès 2022 concours Coup de pouce

1 er Prix (10 000 €) : SmartBack (Ariane Varale et Olympe Chabert), une solution tech et logistique de gestion des retours pour le e-commerce.

2 ème Prix (6 000 €) : Inclusive Brains (Paul Barbaste et Olivier Oullier), une solution qui développe des algorithmes pour optimiser la façon dont les personnes vont communiquer avec leur proches et interagir avec leur environnement.

3 ème Prix (4 000 €) : Tirelires d’Avenir (Benoît Floquet et Louis Falga), un soutien aux jeunes majeurs en situation de rupture familiale et sans ressources pour éviter le décrochage du parcours d'insertion et le glissement vers l'exclusion.

Ces trois projets ont été sélectionnés selon des critères définis par le jury. Ils devaient entre autres avoir un caractère innovant, un potentiel significatif de développement et de création de valeur. Cette année, le jury de ce concours était présidé par Maryvonne Le Roch Nocera, présidente de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires. Pour elle, ce concours est une véritable opportunité pour les entrepreneurs : « Avec le Concours Coup de Pouce organisé chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires apporte du souffle à toutes celles et ceux qui veulent se donner une chance supplémentaire de réussir leur aventure entrepreneuriale. Chaque année, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires organise près d’une dizaine de finales du concours « Coup de Pouce » et attribue ainsi 200 000 euros de dotation à une trentaine de start-up. ».

SmartBack, gestion des retours dans le e-commerce

Lancée en octobre 2021, l’application SmartBack permet de trouver une seconde vie à vos meubles. Concernant les retours de meubles neufs, ils sont remis en entrepôt. Pour les autres, Smartback trouve un repreneur local après un diagnostic effectué sur le produit. Avec ce premier prix, Ariane Varale et Olympe Chabert, les deux cofondatrices de la start-up expliquent qu’elles comptent recruter une stagiaire dont la mission sera de veiller au bon déroulement de la gestion des reprises à domicile des meubles.

Inclusive Brains, la neuroscience pour faciliter l’accès au numérique aux personnes handicapées

Paul Barbaste est l’entrepreneur qui a créé la plateforme Inclusive Brains, une solution qui combine des algorithmes, de l’intelligence artificielle et des capteurs cérébraux pour optimiser la façon dont les personnes vont interagir et communiquer avec des objets connectés. Concrètement, cette solution permet à des personnes qui n’ont plus l’usage de leurs mains de pouvoir contrôler un ordinateur par la pensée à l’aide d’un casque neuro-tech muni d’électrodes. Avec la dotation de 6 000 € reçue, Paul Barbaste financera le premier brevet de sa solution.

Tirelires d’Avenir lutte contre le décrochage

Tirelires d’avenir offre aux jeunes majeurs en situation de rupture familiale, un soutien financier sur-mesure pour couvrir leurs besoins quotidiens et un programme de mentorat qui apporte, grâce à la mise en binôme avec un jeune bénévole non exclu de leur âge, un lien social et un savoir-être pour leur donner des clés comportementales et créer des liens avec la société dans laquelle ils aspirent à s’insérer. Avec les 4 000 € remportés lors du concours, les fondateurs de Tirelires d’Avenir vont alimenter des fonds exclusivement réservés aux jeunes.