Trois projets “bois” de la Ville de Paris à l'honneur

Les projets lauréats ont été sélectionnés parmi 63 projets sur l'ensemble des catégories et du territoire parisien pour leurs caractéristiques architecturales, sociales et/ou environnementales innovantes.

L'école maternelle Vincent Auriol (13e ardt) – Catégorie “Apprendre, se divertir”

Maîtrise d'ouvrage : Semapa, architecte : LA Architecture.

Le projet neuf se structure dans un environnement contraint, labellisé Passivhaus (optimisation de la ventilation, du chauffage et de l'isolation) et certifié Bâtiment Bas Carbone (développement de l'utilisation du bois pour répondre aux nombreuses contraintes acoustiques et thermiques). L'École a la particularité de mixer plusieurs matériaux bio et géosourcés : paille, bois, terre. Elle est représentative de projets d'architecture vertueux en milieu très dense.

La Ferme du Rail – Catégorie “Travailler, accueillir”

Maîtrise d'ouvrage : Réhabail, architecte : Grand huit.

Ce projet de “ferme de quartier” mêle agriculture urbaine, logements en insertion et sensibilisation à l'alimentation durable, avec notamment la présence d'un restaurant sur place. Labellisé Effinergie +, il utilise plusieurs matériaux biosourcés (bois labellisé PEFC/FSC, isolation en bottes de paille, matériaux du réemploi), intègre une conception bioclimatique (récupération intégrale des eaux de pluie pour l'arrosage, chauffage au bois granulés) et possède une forte dimension sociale, le projet étant co-porté par des entreprises d'insertion.

Les Bains douches & Co - Catégorie “Habiter ensemble”

Maîtrise d'ouvrage : Axitis Développement, architecte : Red-Architextes

Le projet de logements étudiants issu de l'appel à projet Réinventer Paris, conserve le bâtiment historique des Bains douches et y ajoute un bâtiment biosourcé. Il s'agit du 1er immeuble de logements en bois à R+8 dans Paris. La construction, malléable et facilement mise en œuvre a privilégié le recours au CLT (voiles, poteaux poutres, planchers) et intègre une conception bioclimatique (orientation solaire, isolation performante, végétalisation de l'îlot).

Comme le précise Emmanuel Grégoire, Premier adjoint, en charge de l'urbanisme, « Nous nous félicitons que les deux premiers projets de la première édition de Réinventer Paris livrés fin 2019, ainsi que le projet de la SEMAPA, soient récompensés de leur choix de construire autrement. Ces prix récompensent l'engagement de la Ville à intégrer au mieux les dispositifs constructifs vertueux et responsables et tendre vers la frugalité architecturale en favorisant l'emploi de matériaux bio-sourcés, les circuits courts et matériaux recyclés mais aussi de matériaux issus du réemploi in et ex situ. »