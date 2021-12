Trois opérateurs de trottinettes limitent la vitesse

Alors que l’utilisation des trottinettes électriques partagées connait une importante expansion ces derniers-mois, les trois principaux opérateurs se sont alliés pour réaliser une carte et définir 700 zones à vitesse limitée dans la capitale afin de réduire le risque d’accidents liés à l’utilisation de leurs produits. Désormais, lorsque les utilisateurs rentreront dans l’une de ces zones, il verra la vitesse de sa trottinette électrique descendre automatiquement à 10km/h. Les zones limitées se concentrent autour des lieux à forte pression piétonne comme les parcs, jardins, rues aux écoles, parvis de mairies, lieux de culte, rues piétonnes ou très commerçantes. Cette initiative, testée dans quatre arrondissements depuis le 28 juin dernier, est désormais étendue par les opérateurs au reste de la ville, afin de garantir un maximum de sécurité pour tous et promouvoir un usage respectueux de l’espace public. Les trottinettes en libre-service sont géolocalisées en temps réel et leur vitesse peut être bridée à distance. Les zones concernées sont avant tout les zones touristiques comme le Trocadéro, les jardins du Luxembourg, le jardin des Tuileries, les Buttes-Chaumont, les Invalides ou encore le cimetière du Père-Lachaise.

En 2020, les trottinettes électriques ont causé 375 accidents dans la capitale. Il était alors essentiel pour la municipalité d’agir. Pour David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des mobilités, cette décision est « un premier pas, mais le compte n’y est pas ».

15 000 trottinettes électriques en circulation

Cette opération est menée avec les services de la mairie de Paris qui souhaite promouvoir une ville durable, apaisée et partagée. Pour cela, elle souhaite améliorer la cohabitation et le partage de la route entre les différents utilisateurs. A ce jour, Paris compte près de 15 000 trottinettes électriques, ce qui en fait l’une des métropoles européennes avec le plus de trottinettes partagées. En plus de ce bridage dans de nombreuses zones, les opérateurs entendent également renforcer la lutte contre l’utilisation de leurs produits en état d’ébriété en renforçant notamment la prévention.