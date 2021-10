Trois nouvelles lignes

Le bus TZEN reliera la porte de Pantin aux Pavillons-sous-Bois en desservant les villes de Pantin, Bobigny, Romainville, Noisy-le-Sec, Bondy et Livry-Gargan, suivant l'ex-RN3. Sa mise en service est prévue en 2020. Le tram-train TLN, appelé le Tram Express Nord, se prolongera d'Epinay à Sartrouville d'un côté et du Bourget à Noisy-le-Sec, en passant par les gares de Drancy-Bobigny et de la Folie. La mise en service complète est prévue à l'horizon 2023. La ligne 15 fait partie du réseau Grand Paris Express. Le tronçon Est situé entre Saint-Denis Pleyel et Rosny-Bois-Perrier traversa la commune de Bobigny et s'arrêtera aux gares de Drancy-Bobigny, Bobigny Pablo Picasso et Pont de Bondy. Ce tronçon sera mis en service en 2025.