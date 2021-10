Trois nouveaux projets d'économie sociale et solidaire

- ANAF Formation à Paris qui a vocation à développer son ingénierie dans les Hauts-de-Seine et créer une « job box » ;



- Bicyclaide à Clichy visant à créer un incubateur de projets innovants autour du vélo ;



- Banque alimentaire de Paris Ile-de-France (Bapif) à Arcueil qui veut créer un centre d’approvisionnement et de distribution dans les Hauts-de-Seine.



Les élus du département, réunis en commission permanente, ont décidé d’allouer une subvention à hauteur de 257 772 euros (fonctionnement : 173 659 euros / investissement : 84 113 euros) à ces trois nouveaux projets.

L’appel à projets est ouvert toute l’année, sans date limite de dépôt de candidature. Le Conseil général peut financer jusqu’à 150 000 euros chacun des projets sélectionnés, soit jusqu’à 50 % du budget de fonctionnement du projet dans la limite de 100 000 euros et 80 % du budget d’investissement dans la limite de 50 000 euros.