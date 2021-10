Trois nouveaux counsels chez Bird & Bird

à Paris, Alexandre Polak conseille régulièrement des entreprises françaises et internationales dans le cadre de leurs opérations de fusions-acquisitions ainsi que dans leur gestion fiscale quotidienne. Il conseille également des personnes physiques résidentes et non-résidentes dans leurs relations avec l'administration fiscale française.

Il a par ailleurs développé une expertise généraliste en fiscalité sur des sujets de restructurations et de capital-investissement. Il est titulaire d'un LL.M. de la Queen Mary University of London et d'un Master 2 de fiscalité internationale de l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. De langue maternelle française, il parle l'anglais couramment. Sa nomination en tant que counsel traduit également le professionnalisme, et l'excellence d'Alexandre Polak, reconnus tant de ses clients que de ses pairs.

à Lyon, Lucie Curtit, titulaire d'une maîtrise juriste trilingue d'affaires, Grenoble II et III, d'un Master 2 propriété intellectuelle et nouvelles technologies, CUERPI, Grenoble II, a été promue après avoir rejoint Bird & Bird en 2015 pour renforcer le département propriété intellectuelle.

Elle bénéficie d'une forte expertise en droit des contrats et notamment en matière de propriété intellectuelle, projets de R&D et d'innovation collaborative, projets digitaux ainsi que de données personnelles.

Estelle Henry-Mayer, nommée en qualité de senior counsel exerce également à Lyon au sein du département propriété intellectuelle du cabinet depuis 2015. Elle est titulaire d'un Master 2 de droit de la concurrence, de la consommation et de la propriété industrielle de l'Université de Rennes I obtenu en 2001 et a été inscrite en 2009 sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle.

Elle bénéficie d'une forte

expertise en droit de la propriété intellectuelle et apporte aux entreprises ses compétences dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle, entre autres en matière de validation juridique des projets marketing (recherches d'antériorités, rachat de marques…), protection (dépôts, stratégie de protection…) et défense (réclamations amiables, oppositions…) concernant notamment les marques, dessins et modèles et noms de domaine.