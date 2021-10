Nouveaux associés et directeurs chez Seban & Associés

Implanté à Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse, le cabinet Seban & Associés est le premier cabinet d'avocats s'adressant à l'ensemble des acteurs publics et parapublics et de l'économie sociale et solidaire.

Grâce à son approche pluridisciplinaire, il est en mesure de répondre à toutes les préoccupations des collectivités territoriales, de l'Etat et autres nombreux acteurs publics et de l'économie solidaire auxquels il est totalement dédié. Le cabinet renforce ses équipes en cooptant trois nouveaux associés.

Solenne Daucé, 37 ans, est avocate au Barreau de Paris depuis 2005. Titulaire d'un DEA de droit public interne (Université de Paris II - Assas) et d'un DESS Droits de l'Homme Droit de l'humanitaire (Université de Paris II - Assas), elle est entrée chez Seban & Associés en 2009 où elle est en charge depuis 2011 des secteurs Intercommunalité, Finances locales, Environnement.

En qualité d'associée, elle interviendra en Droit de l'intercommunalité et de la coopération locale, Droit des finances publiques, Droit de l'environnement et Droit du tourisme avec une équipe de 4 avocats.

Jusqu'alors responsable des secteurs Aménagement et Urbanisme de Seban & Associés, Céline Lherminier, 39 ans, est avocate au Barreau de Paris depuis 2005. Titulaire d'un DEA Droit de l'environnement (Université Paris I - Sorbonne) et d'un DESS Juriste-Conseil des Collectivités locales (Université Paris II - Assas) après l'Institut d'Etudes Politiques de Lille, elle rejoint Seban & associés en 2006.

En qualité d'associée, elle interviendra sur toutes les questions liées aux Droits de l'urbanisme, de l'aménagement et au Droit foncier qui se posent aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs outils, avec une équipe de 6 avocats.

Aloïs Ramel, 37 ans, est avocat depuis 2007 au Barreau de Paris. Jusqu'alors responsable du secteur Vie des acteurs publics, Responsabilité administrative et Transports, il est titulaire d'un DEA de Droit public interne (Université Paris II - Assas), d'un DESS de Juriste territorial (Université Paris II -Assas) et diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.

En qualité d'associé, il interviendra dans les domaines du Droit institutionnel, du Droit électoral, de la Responsabilité administrative et des Transports avec une équipe de 4 avocats.

Nadia Ben Ayedet Eglantine Enjalbertsont nommées Directeurs dans deux domaines en fort développement. Nadia Ben Ayed aura en charge le secteur de l'Economie sociale et solidaire et de l'Action sanitaire et sociale et Eglantine Enjalbert celui du Logement social.

Avec ces cinq nominations, le cabinet affirme sa volonté de se structurer pour pérenniser les savoir-faire et favoriser l'implication de toute son équipe dans la poursuite de son développement.