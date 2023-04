Trois établissements franciliens récompensés par le Challenge CUBE.S 2023

Organisé depuis 2019, CUBE.S est un concours qui récompense les établissements qui réduisent au maximum leur consommation d’énergie. Grâce à un accompagnement adapté, il permet de sensibiliser et d’impliquer tous les usagers des bâtiments, professeurs, élèves, personnels administratifs et gestionnaires, et leurs collectivités. À la clé, les actions réalisées permettent aux établissements engagés de réaliser en moyenne plus de 11 % d’économies d’énergie, sans investissement important, dès la première année du concours, et donc de réduire leurs factures.

Au total, ce sont 12 prix qui ont été remis cette année. Parmi eux, trois entreprises franciliennes sont lauréates. Le CUBE.S d'or des lycées revient au Lycée Guillaume Tirel de Paris, avec 20,1 % d’économie d’énergie réalisée. Le prix du meilleur événement revient à l’Institut Notre Dame Les Oiseaux de Verneuil-sur-Seine (Yvelines). Enfin, le “Prix Animation générale” revient au Lycée Georges Brassens de Paris.