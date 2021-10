Trois entreprises franciliennes gagnent à “faire de l'International”

Au cours de la cérémonie de clôture de la 9e édition de « Faites de l'international » le trophée du Nouvel Exportateur – parrainé par Dachser – a récompensé Drone Volt. Celui de l'Exportateur confirmé – parrainé par le Bureau Van Dijk – est revenu à Theradiag et le Coup de Cœur du jury – parrainé par la CCI Paris Ile-de-France a salué l'action à l'international d'Undostrial.

Drone Volt - L'entreprise de Seine-Saint-Denis conçoit et fabrique des drones professionnels destinés aux métiers de l'agriculture, de l'ingénierie civile, du BTP, de la cinématographie et de la surveillance. De plus, Drone Volt complète son offre avec un service de formation et de SAV à destination des futurs pilotes professionnels. Créé en 2011, Drone Volt fut très rapidement présent à l'export dans sept pays (Danemark, Benelux, Suisse, USA et Canada) et développa actuellement de nouvelles relations commerciales en Amérique latine, Espagne et Portugal. L'entreprise a été principalement accompagnée par la CCI 93 dans le cadre de recherches de financement à l'export

Theradiag - Le fabricant de kits de diagnostics in vitro et de kits de théranostics (suivi des patients traités par biothérapie) s'est tourné vers l'export dès 2000. Aujourd'hui, l'entreprise a mis en place plus de 30 partenariats à l'international et réalise 40 % de son chiffre d'affaires à l'export. Plus récemment, ce sont de nouveaux marchés clés qui ont été développés comme notamment l'Inde ou la Corée du Sud. Theradiag a été accompagnée dès sa création par la CCI 77.

Undostrial - Le créateur et fabricant de monture de lunettes haut de gamme propose un design très innovant faisant appel à des technologies de pointe et des associations de matériaux originaux. Fort de ce sens de l'innovation, la société Undostrial réalise 75 % de son chiffre d'affaires à l'international, résultat d'une véritable stratégie d'export, avec pas moins de 13 participations à des salons à travers le monde. L'entreprise profite, depuis deux ans, de l'expertise de la CCI de Paris pour trouver les financements adéquats.