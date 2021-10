Trinity International accueille Stéphane Brabant et Lucien Bou Chaaya

Le duo composé par Stéphane Brabant et Lucien Bou Chaaya dispose d'une expertise reconnue en matière de projets et de transactions, principalement dans les secteurs minier, énergétique et infrastructures en Afrique. Ils interviennent sur la structuration d'investissements complexes entre les multinationales et les États, la prévention des risques et la gestion des crises. Leurs clients sont pour la majorité des acteurs internationaux, des sociétés minières, des industriels, des fonds d'investissement et des institutionnels.

Depuis le début des années 2000, Stéphane Brabant a en outre développé une expertise reconnue dans la mise en œuvre, le suivi et les contentieux judiciaires et non-judiciaires en matière de responsabilité sociale et environnementale et de respect des droits humains (Principes ESG).

« Après plus de 22 ans d'une carrière très riche chez HSF dont je veux souligner les qualités autant professionnelles qu'humaines, notre arrivée s'inscrit dans la volonté de Trinity International d'accélérer son développement en Afrique francophone. Je suis très heureux d'accompagner Lucien dans cette aventure qui continuera de me conduire sur un continent pour lequel j'ai un attachement et un respect particuliers. Trinity conjugue une forte dimension entrepreneuriale et une approche responsable des projets et des dossiers, un état d'esprit aligné sur ma perception de l'éthique dans la vie des affaires », commente Stéphane Brabant, associé sénior.

Lucien Bou Chaaya, associé, précise : « Mes huit années au sein de l'équipe Énergie et Infrastructure d'HSF m'ont permis de me former sur des sujets très complexes et spécialisés auprès d'avocats de grand talent, notamment Stéphane. Le projet de Trinity, centré sur des zones géographiques en plein essor, est très motivant et rejoint parfaitement ce que Stéphane et moi avons développé ces dernières années. Notre savoir-faire en matière de projets et de transactions dans les industries extractives complète la palette de services existante, tout particulièrement en ce qui concerne les projets d'infrastructures. Ma capacité à traiter des dossiers en arabe répond aussi aux enjeux soulevés par l'implication grandissante des acteurs du Moyen-Orient dans des projets sur le continent africain. »

Trinity International s'appuie sur une équipe de 30 avocats expérimentés en financement de projets et en corporate. L'équipe multiculturelle basée dans trois bureaux (Londres, Paris et Washington) accompagne les clients très en amont, depuis l'analyse de faisabilité jusqu'au bouclage financier de projets très variés dans les secteurs de l'énergie (solaire, éolienne, hydro, thermique, pétrole, gaz) ou des infrastructures (télécoms, autoroutes, transports, eau, ports).

Stéphane Brabant, associé sénior, et Lucien Bou Chaaya, associé, rejoignent l'équipe parisienne menée par Pierre Bernheim et Marianna Sédéfian. Ils intègrent l'équipe d'une douzaine d'avocats francophones traitant actuellement plus de 40 transactions dans 18 juridictions francophones du continent africain. Le cabinet compte parmi ses clients l'Agence Française de Développement, Aggreko, Akuo Energy, Emerging Africa Infrastructure Fund, Engie, Eranove, Qair International, Scatec, Total Eren, Voltalia…

« L'arrivée de Stéphane et de Lucien nous permet d'étoffer notre offre de services dans les secteurs minier, pétrolier et les droits humains auprès des acteurs français et internationaux que nous accompagnons, en particulier en Afrique francophone. La grande expérience et la séniorité de Stéphane sont des atouts considérables pour nos équipes et nos clients et nous sommes fiers de pouvoir bénéficier de sa vision. Le dynamisme de Lucien, allié à son profil, constitue un avantage décisif pour les dossiers venant du Moyen-Orient et dans cette zone. La complémentarité de nos expertises nous permettra d'offrir une palette entière de compétences sur des projets d'infrastructures et d'énergie mais aussi, grâce aux expertises de Stéphane et de Lucien, minier et pétrolier », complètent Pierre Bernheim et Marianna Sédéfian, associés.

« Trinity International a été fondé en tant que cabinet d'avocats spécialisé sur les marchés émergents avec une approche innovante de la gestion des transactions dans ces marchés. La croissance de notre pratique francophone avec l'arrivée de Stéphane et Lucien reflète ces principes fondateurs et témoigne de notre vision commune de l'avenir en termes de prestation de services juridiques et de création de solutions aux défis mondiaux, fondés sur le principe de développement économique durable », ajoute Kaushik Ray, associé au bureau de Trinity International à Londres.