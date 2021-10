Trinity Avocats renforce son offre ESS en accueillant André Dupon en tant que consultant

Ancien éducateur spécialisé, André Dupon crée en 1982 à Lille à la demande de Pierre Mauroy, ancien Premier Ministre, la première mission locale pour les jeunes. Puis, il dirige un centre social dans un quartier difficile de Lille et le développe avec une entreprise d'insertion génératrice d'emplois locaux. Par la suite, la ville de Lille le nomme à la direction de l'Agence publique de logement social. Et c'est en 1995, que André Dupon rejoint le groupe Vitamine T spécialisé dans l'insertion par l'activité économique (IAE). Aujourd'hui, il préside un groupe de 24 filiales et de 5.000 salariés.



Il a collaboré dans un cabinet ministériel sur la question de l'emploi et la lutte contre les exclusions.

« J'ai décidé de rejoindre le Cabinet pour 3 raisons : la première est émotionnelle, c'est un cabinet que je connais bien pour son expertise et ses compétences. La deuxième c'est parce que le Cabinet a inscrit l'ESS dans l'une de ses activités principales avec beaucoup d'authenticité. Enfin, c'est un cabinet avec qui je partage des valeurs au service du bien commun. Je vais apporter au Cabinet avec mon retour d'expérience l'accompagnement stratégique des dirigeants de l'ESS qui souhaitent changer d'échelle, créer une nouvelle activité, se regrouper. J'apporterai également de l'assistance technique assez lourde sur l'ensemble du champ de ces entreprises, la constitution de dossier, la réponse à des appels d'offres et enfin un accompagnement d'échelle et notamment dans la recherche de moyens pour penser leur avenir », confie André Dupon, Consultant ESS, pour Trinity Avocats.

Cofondateur et ancien président du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux et de la Fédération des Centres d'Insertion, André Dupon a également occupé de nombreux postes d'administrateur national dans des têtes de réseau de l'Economie Sociale et Solidaire (Fédération Envie, Fédération des Entreprises d'Insertion, Association Sauvegarde du Nord, MACIF, Fondations SUEZ et Le Printemps, Fédération HLM…).

Entrepreneur social de référence et éternel optimiste, André Dupon vient compléter l'équipe d'experts de TRINITY Avocats pour accompagner les porteurs et repreneurs d'entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire. Il renforce les expertises pour les clients du Cabinet en complément de l'accompagnement récurrent sur le plan juridique et fiscal : création de structures ESS et accompagnement stratégique des dirigeants, conseils spécifiques dans les activités d'économie circulaire et start-up à impact social, environnemental ou sociétal, création-transformation de fondations, de sociétés à mission, regroupement de structures et changement d'échelle, diagnostics de crise et aide à la recherche de financements, levées de fonds, modules de formation à la création et au développement.

Son arrivée s'inscrit dans la stratégie du Cabinet de Me Franck Cardon - Trinity Avocats - de proposer une offre de services la plus élargie possible dédiée aux entrepreneurs de l'ESS tant pour créer leur activité, structurer des filières d'activité, associer des partenaires locaux et des collectivités territoriales ou permettre l'évolution d'un projet coopératif ou associatif. Mais aussi pour la recherche de financements publics et privés, la réponse à des appels d'offres complexes et leur accompagnement auprès des décideurs.