Tribune de la communauté du droit

« Le programme justice du Rassemblement National exposerait les justiciables et les professionnels du droit à une décomposition rapide de toutes les sources de légitimités politiques, parlementaires et judiciaires. Son élection conduirait à la fin de l'État de droit. »

« Face à lui, le programme d'Emmanuel Macron, pragmatique, ambitieux et financé, a pour volonté de placer la justice au cœur de la vie des citoyens, de lui faire gagner en efficacité, tout en préservant les plus faibles.

C'est pourquoi, aujourd'hui plus qu'hier, il est nécessaire de mobiliser l'électorat Républicain contre la menace qui se dessine, celle d'une abstention qui précipiterait notre pays vers l'abîme.

Pour ceux qui sont encore indécis ou qui comptent s'abstenir, pour ceux auprès de qui le programme d'Emmanuel Macron n'a pas recueilli l'assentiment au premier tour, l'effort à fournir est moins grand qu'il n'y paraît, tant les axes de références progressistes de droite et de gauche sont proches, bien plus proches qu'ils ne pouvaient l'être il y a cinq ans.

Surtout, ce second tour a lieu dans un contexte international bouleversé : les évènements récents nous ont montré que les élections ne sont jamais gagnées d'avance, et que le pire et l'improbable savent toujours trouver un écho favorable auprès d'un électorat qui ne faillit jamais au moment de se mobiliser.

Dans ces circonstances, disons “Non à l'extrémisme, à la haine et à la division nationale”.

Nous toutes et tous, votons pour le seul candidat capable de rassembler les convictions et les sensibilités diverses, afin de bâtir ensemble une action commune au service de notre Nation.

Aucune voix ne doit manquer à Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Pour la France, pour nous tous. »

Plus de 500 signataires, parmi lesquels Bernard Cazeneuve (ancien Premier ministre, avocat), Elisabeth Guigou (ancienne ministre de la Justice), Dominique Perben (ancien ministre de la Justice, avocat), Nicole Belloubet (ancienne ministre de la Justice), Yaël Braun-Pivet (présidente de la commission des loi de l'Assemblée nationale, avocate), Naïma Moutchou (vice-présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, avocate), Paul-Albert Iweins (avocat, ancien bâtonnier de Paris, ancien président du CNB), Pierre-Olivier Sur (avocat, ancien bâtonnier de Paris), Pascal Eydoux (avocat, ancien président du CNB, ancien président de la Conférences de bâtonniers), Tiphaine Auzière (avocate), Frédéric Moréas (avocat), Pierre Servan-Schreiber (avocat), Antonin Levy (avocat), Jacqueline Laffont Haik (avocate), Sollenne Brugere (avocate, ancien membre du Conseil de l'Ordre de Paris), Laure Lavorel (directrice juridique, présidente du Cercle Montesquieu), Boris Stoykov (directeur juridique, administrateur du Cercle Montesquieu), Pierre Benoît Pabot du Chatelard (avocat, président de Jurem), Emmanuel Raskin (avocat, président de l’ACE), Nathalie Attias (avocate, présidente de l’ACE Paris), Fabienne Haas (avocate), Yves Wehrli (avocat), Alexandre Ippolito (avocat), Jean-Paul Tran Thiet (avocat, membre de l'Institut Montaigne), Emmanuelle Henry (avocate), Jacques Buhart (avocat), Enrico Castaldi (avocat), Felix de Belloy (avocat, président de l'Îlot), Stephanie Smatt Simelli (directrice juridique), Isabelle Arno-Grossi (présidente de l'Institut de droit des affaires), Valérie Gauthier (avocate), Timothé Kieffer (directeur juridique), Mael Sifer (responsable juridique).