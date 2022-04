Présidentielle : « ACE - Avocats, ensemble pour une société de droit, juste, fraternelle et républicaine ! »

L’ACE, Avocats Ensemble, rappelle et clame son engagement :

- pour le respect des libertés fondamentales, pour les valeurs de la République, Liberté, Egalité, Fraternité,

- pour une solidarité effective à l’égard des confrères en difficulté en France et à l’étranger,

- pour un soutien indéfectible au peuple ukrainien, et de manière générale, à toute victime de la violation des ses droits et - libertés par la force et/ou le totalitarisme,

- pour l’Etat de droit,

- pour le respect absolu des droits de la défense, dont l’activité de conseil est consubstantielle,

- pour une justice digne des besoins du justiciable, une augmentation de ses moyens et effectifs (magistrats, greffiers, personnel de justice etc.)

- pour la suppression de la fracture numérique,

- pour le respect du droit européen et l’application effective en droit interne des principes qu’il contient,

- pour un droit international public fort et efficient en son application,

- pour une société entrepreneuriale et juste,

- pour la lutte contre toute discrimination et l’accès pour toutes et tous au droit, à son enseignement, aux emplois, au management, aux responsabilités, aux activités économiques et entrepreneuriales,

- pour le respect de la personnalité et de l’identité de chacun,

- pour la tolérance et la liberté,

Cette liste n’est pas exhaustive…



L’ACE, Avocats Ensemble appelle par conséquent tous nos Confrères et justiciables électeurs, en vue du second tour de l’élection présidentielle française, à la plus grande vigilance et à ne pas céder à la tentation de la simple volonté de changement…

Votons responsables et demeurons fidèles aux valeurs qui sont indispensables à la préservation d’une société de droit, juste, fraternelle et républicaine.