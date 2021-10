Tréso by iPaidThat, un outil de gestion automatisé au service des entrepreneurs

L'outil de préparation comptable iPaidThat, qui s'attèle à simplifier toujours plus le quotidien des entrepreneurs, vient de lancer un nouvel outil de gestion de trésorerie, Tréso by iPaidThat, considéré comme sa suite logique. Conçue avec le support de Truffle Capital, cette nouvelle plateforme a pour objectif d'aider les dirigeants dans la gestion de leur trésorerie. Là où iPaidThat collecte toutes les pièces comptables, Tréso restitue ces données aux entrepreneurs pour faciliter leur prise de décision.

La gestion financière n'est pas un aspect simple à comprendre, et pas uniquement pour les entreprises nouvellement créées, au nombre de 815 000 en 2019 selon l'Insee, car les entreprises plus matures rencontrent aussi des difficultés dans la gestion de leur finance. En effet, 36 % d'entre elles déclarent ne pas avoir la trésorerie suffisante pour tenir un mois. Il est impératif pour un professionnel d'avoir une vision globale pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Tréso est donc là pour les aider, en révolutionnant la gestion de trésorerie. L'outil devient un véritable « cockpit » pour l'entrepreneur, depuis lequel ce dernier pilote en toute sécurité les finances de son entreprise. Toutes les organisations pourront suivre et gérer simplement leur trésorerie et, comme avec iPaidThat, des solutions d'automatisation seront présentes pour réduire un maximum les actions manuelles.

« Notre source de motivation pour la création de cette nouvelle solution innovante sur le marché, nous vient de l'envie d'accompagner un peu plus les entrepreneurs dans l'ensemble des tâches qui ne sont pas directement liées à leur cœur de métier mais restent toutefois indispensables et vitales pour une organisation. Nous ne voulons pas que des difficultés de gestion vous empêchent d'accomplir vos objectifs. », déclare Sébastien Claeys, CEO d'iPaidThat. « Nous souhaitons mettre en place des outils d'automatisation efficace, non seulement pour faire gagner un temps précieux mais surtout pour automatiser et sécuriser le pilotage d'entreprise. Nous ne voulons plus que des entrepreneurs talentueux échouent à cause d'une mauvaise gestion de trésorerie. Gérer le quotidien et planifier l'avenir de son business nécessite un suivi minutieux de sa trésorerie. Ce suivi est indispensable pour la réussite de son business ainsi que pour la bonne santé financière de son entreprise. », ajoute Anne-Sophie Laignel, COO d'iPaidThat

Tréso by iPaidThat en cinq points

Tréso by iPaidThat est un tableau de gestion de trésorerie sur lequel l'entrepreneur peut réellement piloter son entreprise et contrôler sa trésorerie en suivant l'ensemble de ses encaissements et décaissements. L'outil permet également une catégorisation de centaines de transactions en quelques clics grâce à une solution intelligente, intuitive et automatisée. Par ailleurs, grâce à une connexion bancaire, encaissements et décaissements sont automatiquement importés depuis les comptes bancaires professionnels. L'entrepreneur peut ensuite suivre ses objectifs, comme comparer la trésorerie réelle avec les objectifs prévisionnels de son business plan et simuler autant de scénarios qu'il souhaitera pour prendre les bonnes décisions. Enfin, grâce à la complémentarité avec iPaidThat, gestionnaire comptable, l'outil propose un suivi des engagements : les montants de toutes les factures en attente de paiement sont intégrés pour le suivi de trésorerie.