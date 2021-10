Trente-neuf nouveaux logements sociaux à Paris

Situés au 46 rue Lafitte dans le 9e rdt, 8 rue Godefroy Cavaignac dans le 11e et au 8 rue Rosa Bonheur dans le 15e, ces immeubles ont été achetés par la municipalité pour un montant de 11,9 millions d’euros. Ces acquisitions permettront la construction de logements, principalement familiaux.

Ces trois opérations illustrent à nouveau la volonté de la Ville de Paris d’utiliser de façon continue et résolue l’ensemble des solutions disponibles pour créer des logements, notamment sociaux, pour permettre aux familles parisiennes, toujours plus nombreuses –en 10 ans, Paris a gagné plus de 118 000 habitants dont 15 000 familles– d’accéder à un logement. Localisées dans des quartiers qui restent aujourd’hui insuffisamment pourvus en logements sociaux, ces acquisitions contribueront à atteindre l’objectif de plus de 7 000 nouveaux logements sociaux que s’est fixée, pour 2013, la municipalité parisienne.

Le droit de préemption dont dispose le Maire de Paris sur les transactions immobilières est très régulièrement mis en œuvre que ce soit pour lutter contre les ventes à la découpe (13 000 familles ont pu conserver leur logement à Paris) ou acheter des logements. Il permet de favoriser le développement de la mixité à la fois fonctionnelle et sociale dans l’ensemble des quartiers parisiens. Au total, plus de 400 immeubles, soit 8 200 logements, ont été préemptés depuis 2001, avec le souci constant d’une gestion optimale des finances de la Ville, puisque les prix d’achat sont très sensiblement inférieurs aux prix du marché (en mars dernier, la Mission d’information et d’évaluation du Conseil de Paris consacrée à « La politique immobilière de la Collectivité parisienne » a estimé que le prix d’achat était inférieur de plus de 50 % à celui du marché en moyenne depuis 2001). Entre 2001 et 2014, Paris aura gagné plus de 118 000 habitants et la municipalité parisienne aura engagé 4,9 milliards d’euros pour la réalisation de 70 000 logements.