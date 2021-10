Travailleurs handicapés : une prime à l'embauche de 4 000 euros pour dynamiser leur recrutement

Priorité du mandat présidentiel, la construction d'une société inclusive implique un accès réel au marché du travail des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi le Gouvernement, dans le cadre de son plan « France Relance », s'engage à soutenir spécifiquement ces personnes, indépendamment de leur âge, dans leur accès à l'emploi, via une mesure exceptionnelle d'aide à l'embauche destinée aux entreprises et aux associations, à hauteur de 4 000 euros.

« Avec cette aide, nous voulons favoriser l'embauche des personnes en situation de handicap. La crise que nous avons traversée ne doit pas nous faire oublier la nécessité de bâtir une société plus inclusive. Personne ne doit rester sur le bord de la route. », affirme Elisabeth Borne.

« L'évolution vers une société inclusive doit se construire avec les entreprises car ce sont elles qui en détiennent en partie la clé ! », ajoute Sophie Cluzel.

L'aide financière, d'un montant de 4 000 euros sur un an à temps plein, est attribuée aux employeurs des secteurs marchand et non marchand, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité, qui embauchent entre le 1er septembre 2020 et le 28 février 2021 un salarié ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), en CDI ou CDD d'au moins trois mois et rémunéré jusqu'à deux fois le SMIC. Elle est versée par tranche trimestrielle sur une période d'un an, au prorata du temps de travail et de la durée du contrat. Pour en bénéficier, les entreprises et associations pourront remplir leur demande sur la plateforme de télé-service de l'Agence de services et de paiement (ASP), dès le 4 janvier 2021.

Dispositifs de dynamisation et de soutien de l'emploi

Cette mesure mise en œuvre avec #France Relance s'inscrit dans un ensemble de dispositifs conçus pour dynamiser et soutenir l'emploi des personnes en situation de handicap, parmi lesquels :