Travailler plus de 55 heures par semaine augmente la mortalité

Très sérieuse, cette étude prouve qu'il est effectivement possible de se tuer à la tache. Dans une première analyse mondiale des pertes de vies humaines et des atteintes à la santé associées au travail, l'OMS et l'OIT estiment qu'en 2016, 398 000 personnes sont mortes d'un accidents vasculaires cérébral (AVC) et 347 000 d'une maladie cardiaque pour avoir travaillé au moins 55 heures par semaine, dont majoritairement des hommes et des travailleurs vivant dans les régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est. Entre 2000 et 2016, le nombre de décès dus à des cardiopathies liées aux longues heures de travail a augmenté de 42 %, un chiffre qui s'établit à 19 % pour les AVC.

Selon l'étude, le fait de travailler 55 heures ou plus par semaine est associé à une hausse estimée de 35 % du risque d'AVC et de 17 % du risque de mourir d'une cardiopathie ischémique par rapport à des horaires de 35 à 40 heures de travail par semaine.

« Maintenant que l'on sait qu'environ un tiers du total de la charge de morbidité estimée liée au travail est imputable aux longues heures de travail, cela en fait le premier facteur de risque de maladie professionnelle. Il s'agit donc d'envisager la réflexion sur un facteur de risque professionnel pour la santé humaine sous un angle relativement nouveau, davantage psychosocial », en concluent l'OMS et l'OIT.

Un enjeu qu'il faut adresser rapidement car le nombre de personnes travaillant beaucoup est en augmentation et représente actuellement 9 % du total de la population mondiale. Pire, cette tendance s'empire depuis le début de la pandémie avec la généralisation du télétravail qui favorise les heures supplémentaires.

« La pandémie de Covid-19 a considérablement changé la façon dont de nombreuses personnes travaillent. Le télétravail est devenu la norme dans de nombreux secteurs d'activité, estompant souvent les frontières entre la maison et le travail. Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont été contraintes de réduire ou d'interrompre leurs activités pour économiser de l'argent et les personnes qu'elles continuent d'employer finissent par avoir des horaires de travail plus longs. Aucun emploi ne vaut que l'on prenne le risque d'un accident vasculaire cérébral ou d'une maladie cardiaque. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs doivent collaborer pour convenir de limites permettant de protéger la santé des travailleurs », déclare le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS.

« Travailler 55 heures ou plus par semaine représente un grave danger pour la santé », ajoute la Dre Maria Neira, directrice du département Environnement, changements climatiques et santé à l'OMS.

« Il est temps que tous – gouvernements, employeurs et salariés – nous admettions enfin que de longues heures de travail peuvent entraîner des décès prématurés », alerte cette dernière.