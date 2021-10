Travail, nation, vie perso : ce que veulent les Français

Considérant les différentes vagues de crise ayant touché la société française en 2019 (mouvement des Gilets jaunes, avènement de la loi Pacte…), sur quoi reposent désormais les attentes des Français tant à titre personnel qu'à échelle nationale et dans leur milieu professionnel ? L'édition 2019 du baromètre, réalisée fin 2018, soit au début de la crise des Gilets Jaunes, révèle une société française loin du pessimiste généralement attribué, mais dans laquelle subsistent tout de même quelques inquiétudes.

De nouveaux reproches sociétaux

En termes de valeurs personnelles : les Français sont plus optimistes qu'attendu et moins critiques envers la société. Les perceptions de la société de manière négative ne se renforcent que de 0,8 point, une augmentation ne reflétant néanmoins pas la hauteur du choc Gilets Jaunes, bien qu'à échelle nationale, les valeurs négatives aient changé de camps.

Moins focalisés sur le chômage ou les menaces terroristes qu'auparavant, ce sont maintenant pauvreté et violences qui indignent les Français, se réfugiant désormais dans leur emploi pour pallier cette insécurité vacante.

« Cohésion » et « considération » sont désormais recherchées au sein même de l'entreprise, perçue comme un lieu de refuge. Cependant, les femmes et les chefs d'entreprise se montrent plus sévères avec leur secteur professionnel que le reste de la population, faisant remonter leurs insatisfactions tant sur le plan national que professionnel.

Des Français pas si pessimistes

Contrairement à ce qu'aurait pu laisser supposer la crise des Gilets Jaunes, les Français n'apparaissent pas si contrariés par leur environnement actuel. Leur pourcentage de considérations négatives exprimées n'augmente que de 0,8 point, atteignant tout de même 60 % de leurs considérations totales, mais restant bien en deçà du pessimisme exprimé des années 2013 à 2016. Une hausse non significative étant donné l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, mais pouvant s'expliquer notamment par la baisse de la crainte face au chômage et à l'accessibilité à l'emploi, ne représentant que 4,7 % des valeurs exprimées en 2018, contre 7 % en 2013.

Attentes nationales, les échos du Grand Débat

Les Français aspirent à une meilleure qualité de vie, liée à une meilleure répartition des richesses et plus de cohésion, tout en restant critiques face à la société française dans sa globalité. Les 10 valeurs associées à la Nation française sont des « valeurs freins » reflétant à la fois les frictions, les peurs et les frustrations en hausse en 2018 après leur baisse en 2017.

Pour Arnaud Gangloff, président-directeur général de Kea & Partners : « En 2018, les Français demandent plus de considération : la revendication première des Gilets Jaunes. Si le mépris ressort fortement dans l'expression de leur vécu dans la Nation, parallèlement dans l'entreprise, on voit une demande croissante de "reconnaissance", faite de respect, d'écoute et de confiance. Les Français souhaitent que leur opinion soit prise en compte pour plus d'implication dans la destinée de leur entreprise ».

Toujours à la première place des inquiétudes des Français, le chômage enregistre pourtant une baisse (-0,8 point), pour le plus grand étonnement du Gouvernement. De même que le terrorisme semble moins préoccuper les Français, plus inquiets au sujet de la pauvreté (+0,6 point), du mépris (+1,2 point) et se souciant davantage de leur « qualité de vie », de la « justice sociale » et de la « solidarité ».

Aux deux premières places du classement, ils prônent une meilleure « efficacité du Gouvernement » et un « logement abordable ».

Le travail, nouvelle zone refuge

Si la cohésion dans la Nation vacille, c'est en entreprise que les Français recherchent écoute, respect et considération. Pour la première fois depuis l'édition du Baromètre des valeurs, « la reconnaissance des collaborateurs » devient la première demande des Français. De la même manière que « professionnalisme », « business » et « performance » sont des valeurs en baisse au profit de valeurs plus humaines et sociales (« respect », « honnêteté », « écoute », « bien-être »).

Tendance amorcée dès 2017, les Français accordent une plus grande attention à leur bien-être et à leur épanouissement en entreprise. Si la « stabilité financière » reste plébiscitée en 2018, elle n'intervient qu'après l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et le « bien-être ».

L'analyse des écarts entre valeurs vécues et désirées nous montre que les Français demandent en entreprise plus de participation : « respect », « partage d'information », « écoute » « confiance » ou encore « management participatif » et « implication collective ».

Pour répondre à ces attentes, faut-il donc ouvrir largement le dialogue pour définir ensemble les orientations stratégiques de demain ?

Pour Arnaud Gangloff, PDG de Kea & Partners : « Plus qu'un dialogue large sans certitude d'aboutissement, il s'agit donc d'ouvrir à discussion les sujets sur lesquels les collaborateurs se sentent légitimes pour exprimer leur opinion (…) Les dirigeants doivent s'engager à écouter et à influer leurs positions en retour et, en contrepartie, demandent à tous de contribuer activement à la dynamique de l'entreprise ».