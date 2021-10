Travail illégal francilien : près de 2 000 contrôles en 2017

En 2017, les agents franciliens de l'Inspection du travail ont réalisé quelque 2 000 contrôles ciblés sur les questions du travail illégal (1 100 interventions) et de la fraude au détachement international de salariés (900), selon le bilan du plan régional de lutte contre le travail illégal.

Ces contrôles ont donné lieu à 65 sanctions administratives, (dont 39 à l'encontre d'entreprises étrangères et 26 de donneurs d'ordres) pour un montant de près de 400 000 euros, plus de 230 procès-verbaux, plus de 50 fermetures administratives et 971 lettres d'observation pour enjoindre les contrevenants à se mettre en règle.

Le secteur du BTP est de loin le plus verbalisé devant les secteurs des services et du commerce.

Le plan régional de lutte contre le travail illégal insiste notamment sur le renforcement de la coopération inter-administrative. Les opérations réalisés conjointement avec l'Urssaf, le Cnaps, la Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement (Driea), la Mutualité sociale agricole (MSA), les impôts et la douane, la Police ou la Gendarmerie se multiplient.