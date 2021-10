Travail en vacances : attention à la cybersécurité

Le phénomène BYOD - Bring Your Own Device – a changé à la fois la façon de travailler et de profiter de ses vacances. Les multiples terminaux utilisés par des millions d'employés quotidiennement apportent intelligence, agilité et souplesse : une aide précieuse pour jongler entre activités domestiques et famille. Ils leur permettent également de rester disponibles en vacances, connectés au réseau d'entreprise. Cependant, qui dit vacances dit relâche et le manque de vigilance peut s'avérer dévastateur. Voici donc cinq conseils pour rester maître à bord.

Premièrement, s'assurer d'une protection totale : n'effectuer des connexions qu'à partir de téléphones et d'ordinateurs (d'entreprise ou non) configurés correctement et possédant tous les logiciels de sécurité indispensables. Des antivirus rigoureusement mis à jour et l'installation des « patches » de sécurité les plus récents sont les bases d'un été en paix.

Deuxièmement, naviguer dans des eaux sûres : se méfier particulièrement lors de la lecture de vos emails d'une possible « fraude d'usurpation d'identité », l'une des attaques les plus courantes ces temps-ci. Si un email d'un supérieur arrive le 15 août informant de la perte de sa carte de crédit et demandant de procéder à un paiement, ne soyez pas dupe.

Troisièmement, faire attention aux réseaux empruntés : les connexions Wi-Fi dans les hôtels, bars et restaurants sont l'un des vecteurs d'attaque préférés des pirates, car elles ne sont quasiment jamais correctement sécurisées. Mieux vaut utiliser une liaison VPN et en dernier recours un partage de connexion via un smartphone personnel.

Quatrièmement, éviter la sauvegarde de comptes/mots de passe et le pré-remplissage des champs : la sauvegarde automatique des données d'accès sur les navigateurs, les VPNs et les applications d'entreprise, spécialement sur des terminaux personnels ou partagés est à proscrire.

Cinquièmement, mieux vaut être seul que mal accompagné : il faut faire attention aux endroits où on laisse ses terminaux, et s'assurer qu'on est le seul à pouvoir y accéder. Activer une authentification à deux facteurs permet de recevoir une notification immédiate si quelqu'un essaie d'accéder à un compte et ainsi de bloquer rapidement ces connexions. Activer les fonctions permettant de retrouver son téléphone en cas de perte peut également être utile.

« Durant la période d'été, les dangers s'accroissent pour les réseaux d'entreprise. Les employés, bien sûr, font moins attention à ce qu'ils voient, ce qu'ils lui lisent et où ils cliquent », déclare Gabriele Zanoni, consulting ssystems engineer chez FireEye. « Si cette baisse d'attention est compréhensible, pour les attaquants le mois d'août est identique au mois de mars. Les vacances n'existent pas et les périodes de grande chaleur restent les favorites pour les “hackers” qui peuvent toujours compter sur des alliés précieux : relaxation et distraction des collaborateurs. »

Bien évidemment, les vacances d'été restent un moment important pour tous les professionnels. Elles permettent de recharger les batteries et de se préparer pour une nouvelle année de travail, mais il faut garder en tête que les cybercriminels ne s'arrêtent pas pour les vacances.