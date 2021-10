Travail collaboratif et digitalisation avec le Jalios Digital Summit

Le Jalios Digital Summit est le fruit d'un constat : bien que Jalios organise et participe à une quarantaine d'événements chaque année, aucun ne permettait de véritablement rassembler clients, partenaires, prescripteurs, prospects et équipes internes.

C'est pour cette raison qu'en 2017, l'éditeur français a créé cet événement de fin d'année réunissant l'ensemble de son écosystème, afin d'en faire découvrir toute la richesse et favoriser le partage d'expériences et d'informations autour des sujets de la transformation digitale et du collaboratif.

Ce salon est l'occasion d'approfondir ses connaissances de la digital workplace et du collaboratif. Tout au long de la journée, les participants auront l'opportunité d'assister à des sessions thématiques, retours d'expérience, tables rondes et ateliers, mais aussi d'échanger avec les acteurs de l'écosystème Jalios, d'étendre leur réseau et de profiter de conseils d'experts.

En novembre, les conférences et les tables rondes s'articuleront autour de deux grandes thématiques : “réussir sa démarche de transformation numérique”, et “animer la collaboration dans la durée”.