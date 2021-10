Transports : ouverture du site dédié au remboursement des abonnements

« L'ensemble des clients abonnés disposant d'un forfait de transport en Île-de-France actif en décembre pourront déposer une demande sur le site www.mondedommagementnavigo.com » ont annoncé les trois partenaires. La mesure concerne 3 millions de personnes utilisant les forfaits Navigo Annuel, Navigo Mois (sur Carte Navigo, Découverte ou smartphone), Navigo Solidarité Réduction Mois (75 % et 50 %), Navigo Semaine (sur Carte Navigo, Découverte ou smartphone), Navigo Solidarité Réduction Semaine (75% et 50%), Navigo Imagine'R et Navigo Annuel Tarif Senior, ont-ils précisé.

Les personnes intéressées devront compléter un formulaire de demande disponible exclusivement sur le site, qui sera accessible pendant six semaines – jusqu'au 12 mars – depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.n