Transports en petite couronne : des nouveautés en 2020…

Dans les Hauts-de-Seine

Pour les Hauts-de-Seine, le tram T6 qui circule entre Châtillon et Viroflay se verra renforcé en heures creuses à partir du 6 avril. à partir du 2 mars, les passagers de la ligne 471, entre Boulogne Billancourt et Versailles, ne connaîtront plus les courses partielles pour n'être desservis que par des courses longues. L'offre y sera doublée du lundi au dimanche, avec un bus toutes les 30 minutes. Sa ligne 426 verra, à la même date, ses courses partielles prolongées depuis Pont de Sèvres jusqu'à la gare de la Celle-Saint-Cloud et son amplitude en soirée étendue jusque 22h30. L'express 60 qui relie Massy à Vélizy en passant par Meudon proposera, lui, une offre le dimanche à partir du 24 février afin d'accompagner l'ouverture récente du centre Westfield-Vélizy 2.

Dans le Val-de-Marne

Pour le 94, une seule opération au programme, déjà lancée d'ailleurs. Entre Créteil, Villeneuve-Saint-Georges et Boissy-Saint-Léger, l'offre a été renforcée sur la ligne K et l'amplitude horaire étendue. L'offre a également été renforcée le week-end sur les lignes J1 et J2.

En Seine-Saint-Denis

Pour le Nord-Est de la petite couronne, les améliorations à venir concerneront tout d'abord le métro, puisque la ligne 12 sera renforcée l'après-midi et l'horaire du dernier métro en direction d'Aubervilliers – Front Populaire sera repoussé à partir du 16 mars. Le tram T5 entre Sarcelles et Saint-Denis aura des renforts à l'heure de pointe du soir, ainsi que, pour l'été, en soirée. Date de mise en service : le 1er juin. Dans le 93, les lignes 23 et 26 du côté d'Aulnay, Villiers-le-Bel et Gonesse ont déjà été renforcées depuis le début de l'année.