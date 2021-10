Transport 92 : présentation de Siter 2

Il s’agit d’un système informatique de haute technologie permettant de gérer les déplacements des usagers des routes départementales : automobilistes, piétons, deux-roues et usagers des transports en commun (bus et tramway). Pour cette deuxième génération, SITER a été complété par de nouveaux équipements et un nouveau poste de commandement.

L’objectif est d’étendre le réseau routier géré par SITER 2 et permettre une standardisation du matériel et des procédés. SITER 2 gère actuellement 250 carrefours sur 80 km de routes départementales et 20 caméras de vidéosurveillance. Cinq cents carrefours seront raccordés, dont 80 sur des axes supportant des tramways, avec 100 caméras pour couvrir jusqu’à 200 km de routes départementales. Il est en fonction depuis décembre 2012.