Transmission d'entreprise : les CCI veulent libérer le pacte Dutreil de son carcan fiscal

Selon les chambres de commerce et d'industrie (CCI), le pacte Dutreil est pour le chef d'entreprise un outil indispensable pour anticiper la transmission de son entreprise. Or, la rigidité et la complexité du dispositif sont dénoncées depuis de nombreuses années.

© DR