Transition numérique : les notaires à la pointe

« La profession notariale a réussi son virage numérique ». Ces mots n'ont pas été prononcés par les notaires eux-mêmes, mais par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui avait salué le dynamisme du notariat français en la matière lors de son allocution au 114e Congrès des notaires. Il faut dire que les notaires ont très tôt saisi l'importance de se structurer et de s'organiser pour évoluer avec leur temps. Le numérique a rapidement investi leurs structures, sous l'impulsion des travaux menés par la Chambre des notaires de Paris et l'ADSN (association pour le développement du service notarial). La profession notariale a par exemple été, en 2007, la première profession en Europe à obtenir la certification d'une signature électronique sécurisée. Le 1er acte authentique totalement dématérialisé a vu le jour l'année suivante.

Puis d'autres outils ont été développés, à savoir la plateforme interactive notaviz.notaires.fr, la visioconférence, mais aussi l'automatisation des modèles d'actes avec Télé@ctes ou encore les datarooms électroniques. Le CSN a aussi permis aux notaires d'accéder aux fichiers immobiliers par le biais de la procédure ANF avec la promulgation du décret n° 2018-1266 du 26 décembre 2018.

Lors de la dernière édition du forum TechNot, Bertrand Savouré, le président de la Chambre des notaires de Paris, estimait que la question était désormais de savoir comment déployer le numérique de façon harmonieuse dans les études. Pour y répondre, la Chambre des notaires de Paris, a mis en place trois volets de travail : déployer les services nationaux développés par le CSN, servir de laboratoire de recherche et d'expérimentation, et offrir une prestation de services numériques innovants et permanents aux offices parisiens.

Désormais, l'offre de services numériques est fournie par un plus grand nombre de prestataires et les notaires remettent en question le fonctionnement de leurs entreprises. De la prise de rendez-vous à la signature de l'acte, en passant par les ressources humaines, les outils collaboratifs, l'accompagnement à la transition numérique ou l'amélioration de l'expérience client, les offres sont nombreuses. La plateforme Paris Notaires Services expérimente par ailleurs la blockchain avec une dizaine d'offices.

Quant à l'IA, 60 % des notaires disent savoir ce qu'elle est, mais seuls 30 % d'entre-deux en connaissent les utilisations, selon Olivier Vix, rapporteur général de la 69e session de l'assemblée de liaison des notaires de France. Le rapport Villani prescrit qu'elle soit doublée de l'intervention humaine, les risques de l'obsolescence programmée des professionnels et de la standardisation des services juridiques étant en jeu.

L'Espace Notarial plébiscité

Cet espace collaboratif et sécurisé a été pensé pour les notaires parisiens et développé en continu pour répondre à leurs besoins.

En permanente évolution, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités selon les demandes émises par ses utilisateurs, ce service compte plus 175 000 utilisateurs dont plus de 12 150 notaires et collaborateurs. Actuellement, l'Espace Notarial permet aux notaires d'accéder aux statistiques des consultations et des connexions de toutes les parties prenantes au dossier et pouvoir, lorsque le dossier est clôturé, transférer sur le serveur de l'étude le contenu complet de ce dernier. Amené à être déployé et améliorer, cet espace est pour le moment occupé par d'importants dossiers immobiliers et de plus en plus par les divorces et les successions.

Un fonds créé spécialement sur Paris

Souhaitant investir massivement afin d'accélérer la transformation digitale de leurs études, la Chambre des notaires de Paris a constitué un fonds d'investissement pour l'innovation doté de 4 millions d'euros. L'objectif ? Améliorer les outils existants, en développer d'autres ou en acquérir de nouveaux.

« Nous pourrons ainsi solliciter, via des appels d'offres les cabinets de conseil, les start-up du droit ou prendre des participations dans certaines d'entre elles, afin de développer des solutions technologiques qui seront implémentées au sein de nos études », expliquait alors Stéphane Adler, président de Paris Notaires Services.