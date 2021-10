Transition numérique des entreprises françaises : succès du cloud

Les PME et TPE en France représentent selon l’INSEE 99% des entreprises françaises et pas moins de 98% d’entre elles ont accès à Internet.

Le marché des logiciels cloud en entreprise ne cesse de monter. En effet, en 2013 seules 25% étaient équipées en logiciels cloud alors qu’en 2015 elles sont 35% selon l’étude d’appvizer.fr. Ce constat montre que les potentialités de développement du marché du cloud sont immenses, notamment avec l’utilisation du cloud par les petites et moyennes entreprises.

Pourquoi les entrepreneurs utilisent-ils le cloud ?

Selon cette étude, les raisons de ce passage aux logiciels dans le cloud, sont nombreuses. Les entreprises apprécient la mobilité que les logiciels offrent, qu’ils ne nécessitent aucun investissement, la simplicité, la transparence et la sécurité qu’ils apportent.

Les TPE et PME via ces logiciels recherchent principalement dans le cloud des solutions pour la gestion des relations clients, des messageries, des logiciels de facturation et de comptabilité, de sauvegarde de données…

La croissance des logiciels dans le cloud en France est en perpétuelle croissance : l’édition de logiciels a fait un gap de 6% en 2015 et les 2 500 éditeurs répertoriés ont permis sur ces deux dernières années de créer plus de 10 000 emplois. Les logiciels dans le cloud représentent un chiffre d’affaires annuel de 2 milliards d’euros, ce qui présage de belles perspectives pour les années à venir.