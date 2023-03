Transilien va recruter 900 collaborateurs en 2023

Une grande campagne et deux forums de recrutements seront lancés en mars et en avril par Transilien en Île-de-France. Fidèle à sa politique de féminisation et d’inclusion, les métiers proposés par l’expert du Mass-Transit en Île-de-France sont ouverts à toutes et tous. Pour l’année 2023, Transilien va poursuivre ses efforts et s’est fixé l’objectif de 900 recrutements pour l’année 2023. Parmi les postes ouverts, on retrouve notamment 400 conductrices et conducteurs de RER, train et de tram-train, 200 chargés de la relation client en gare ou encore 150 techniciennes et techniciens de maintenance des trains et agents de manœuvre des trains au sein des centres de maintenance.

Pour obtenir plus d’informations et ainsi mieux appréhender les métiers proposés, les futurs candidats et candidates sont invités à les découvrir à travers les trois sites mis à leur disposition par Transilien.

En mars et en avril, une campagne de communication et deux forums de recrutements Transilien seront lancés en Île-de-France. Les dates et les lieux des forums seront communiqués ultérieurement. Toutes les offres d’emplois Transilien SNCF Voyageurs en Île-de-France sont disponibles sur emploi.sncf.com

Objectif atteint en 2022

En 2022, les objectifs ambitieux de recrutements ont été tenus et dépassés. Pour exemple, ce sont deux fois plus d’agents de conduite Transilien qui ont été recrutés en 2022 par rapport à 2020. Concrètement, ce sont 770 agents qui ont été recrutés, au lieu des 600 prévus. Les équipes de Transilien ont mené de nombreuses actions pour atteindre ces objectifs - job dating, forums de recrutements, des campagnes de communication, offre d’emploi via les mairies, présentation des métiers en milieu scolaire, etc.