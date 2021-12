Transilien SNCF et Île-de-France Mobilités expérimentent un système de portes lumineuses

C’est une première mondiale ! L’expérimentation initiée par Transilien SNCF pour Île-de-France Mobilités d’un système de joints lumineux de portes est conduite pour la première fois en France sur la Ligne RER C à partir d’octobre et pendant une année. Ce dispositif breveté innovant “Sealight” est le fruit de la recherche et développement de Wabtec, constructeur d’équipements ferroviaires français. Cette expérimentation doit mesurer si les joints lumineux (LED) améliorent la fluidité des échanges quai-bord en donnant une meilleure visibilité sur le statut des portes d’accès aux trains en temps réel : porte ouverte ou sur le point de se fermer.

Lorsque les joints de portes LED sont bleus statiques, cela signifie que l’accès au train est autorisé et sécurisé. Quand ils sont rouges, clignotent par intermittence avec le signal sonore, cela signifie que l’accès au train n’est plus autorisé et sécurisé, la fermeture des portes est en cours…