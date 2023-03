Transilien SCNF Voyageurs organise un grand forum de recrutement le 28 mars

Conducteurs de RER ou de tram-train, mécaniciennes, électrotechniciens… Après avoir recruté 770 agentes et agents en 2022, Transilien SNCF Voyageurs poursuit son plan de recrutement massif. Cette année, l’entreprise envisage de recruter 900 personnes en Île-de-France. Outre des job dating et des campagnes de recrutement classiques, elle a décidé de se tourner vers un nouveau format, en organisant un grand forum de recrutement, le 28 mars, à Ground Control.

Les experts métiers et les chargés de recrutement Transilien accueilleront les candidats sur des stands, pour leur donner toutes les informations utiles et pratiques. Il sera notamment possible de prendre les commandes d’un train à l’espace de réalité virtuelle, de participer à des présentations de métiers toutes les heures, de consulter l’espace carrière et coaching animé par Pôle emploi, ou encore de rencontrer des employés de l’entreprise. Des entretiens de présélection et de recrutement pour la conduite et la maintenance des trains seront également proposés.

Rendez-vous mardi 28 mars de 12h à 20h, à Ground Control. 81, rue du Charolais, Paris 12e. Les candidats sont invités à se présenter avec leur CV. Une deuxième date est prévue sur le même format, au même lieu, le mardi 18 avril 2023.