Transilien et l'après covid

Un ralentissement qu'évoque Sylvie Charles, qui a récemment succédé à la tête d'Alain Krakovitch à la tête de Transilien, dans un récent numéro de l'émission Parigo diffusé sur France 3 Île-de-France.

En cette période de crise sanitaire, ce sont environ 25 % des Transiliens qui circulent (ce qui représente un peu plus de 1 600 trains par jour contre 6 000 en temps ordinaire) quand bien même la baisse de fréquentation du réseau de transport est de l'ordre de 90 %. Selon, Sylvie Charles, nouvelle directrice générale de Transilien, « Il y a 2 lignes directrices : maintenir des dessertes ferrées sur l'ensemble de l'Île-de-France et maintenir une assez grande amplitude horaire car les personnels qui ont besoin de se rendre sur leur lieu de travail fonctionnent le plus souvent en 2/8 quand ce n'est pas en 3/8 ». Celle-ci se veut par ailleurs rassurante : « Nous avons la capacité de maintenir le service sur la durée de la crise »

Anticiper le jour d'après

« Nous anticipons déjà le jour d'après, poursuit-elle. Tout d'abord en garant très correctement tout le matériel que nous n'utilisons pas afin de limiter les pannes maintenance, ce qui évitera le moment venu d'avoir à attendre pour le réutiliser. Nous veillons aussi sur notre personnel. La reprise sera vraisemblablement graduelle, il n'y aura pas de grande reprise soudaine. Je suis toutefois convaincue que nous saurons, nous SNCF, parvenir rapidement à retrouver notre niveau de service. Je crois savoir par ailleurs que c'est ce que nos concitoyens attendront. »