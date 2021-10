Transformation du secteur juridique : la technologie, clé du succès

La crise a montré que les solutions technologiques juridiques, qui permettent de travailler à tout moment et en tout lieu, sont aujourd'hui essentielles à la continuité des activités. Cependant, à mesure que le secteur juridique progresse, il est à nouveau fondamental de cerner les capacités clés qui permettront aux acteurs du secteur non seulement de survivre au changement, mais aussi de prospérer dans le nouveau paysage juridique, en relevant de nouveaux défis et en répondant à de nouvelles opportunités.

L'éditeur juridique international Wolters Kluwer a mené une étude indépendante pour évaluer la préparation au futur et la résilience du secteur juridique.

« Etant donnée la tension créée par la crise, les professionnels du droit seront de plus en plus jugés sur leurs performances, et devront accroître la productivité tout en offrant la meilleure valeur et le meilleur retour sur investissement à leurs clients », commente Martin O'Malley, vice-président et managing director de la division Legal & Regulatory de Wolters Kluwer.

« Si l'investissement technologique passe cette année en première priorité pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques, l'étude fait aussi ressortir des améliorations nécessaires en termes de culture technologique, de gestion du changement et de relation client. Un programme chargé pour les mois à venir alors que le confinement a tout à coup démontré à de nombreux dirigeants que le télétravail pouvait être très efficace quand les processus sont digitalisés », complète Isabelle Bussel, directrice générale du pôle Droit & Réglementation de Wolters Kluwer France.

En recherchant les facteurs de performance, l'étude a révélé un certain nombre de lacunes dans la compréhension, les attentes, les priorités et les capacités, à la fois au sein des cabinets d'avocats et des services juridiques des entreprises, et entre eux.





Prise de conscience mais impréparation

Les avocats s'attendent à la montée en charge d'une série de tendances qui devraient avoir un impact sur leurs organisations au cours des trois prochaines années. La technologie est en tête de liste.

Les cinq principales tendances qui devraient avoir le plus d'impact sont les suivantes :

Importance croissante de la technologie juridique : 76 %

Répondre aux évolutions des attentes des clients et des dirigeants : 74 %

Accent mis sur l'amélioration de l'efficacité / de la productivité : 73 %

Capacité à acquérir et à conserver des talents : 73 %

Faire face à l'augmentation du volume et de la complexité des informations : 72 %

Si l'on examine l'ensemble de ces tendances, on constate un écart important entre leur importance et la volonté de les aborder. Moins d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré être tout à fait prêtes à s'attaquer à l'une d'entre elles. En fait, alors que l'importance croissante de la technologie juridique est la tendance principale (76 %), seuls 28 % des répondants ont déclaré être tout-à-fait préparés à y faire face. Pourquoi les acteurs juridiques semblent-ils si peu préparés ? Les personnes interrogées ont indiqué que la difficulté de la gestion du changement et la résistance des dirigeants au changement constituent le principal obstacle à la mise en œuvre du changement, tant pour les services juridiques des entreprises (65 %) que pour les cabinets d'avocats (53 %).

La techno critère d'une meilleure relations clients/cabinets

Dans l'ensemble, l'enquête a mis en évidence des écarts importants entre les attentes des services juridiques des entreprises et la capacité des cabinets d'avocats à y répondre. Par exemple, 79 % des juristes d'entreprise ont déclaré qu'il est important pour eux que les cabinets d'avocats avec lesquels ils travaillent fassent preuve d'efficacité et de productivité, alors que seulement 28 % ont déclaré que cela décrit très bien leur cabinet actuel.

Des décalages qui sont apparus dans plusieurs domaines de l'enquête et qui peuvent avoir un impact sur le niveau de satisfaction des clients : seulement 26 % des juristes d'entreprise se déclarent très satisfaits de leur cabinet actuel. 82 % des juristes d'entreprise ont déclaré qu'il était important que les cabinets d'avocats avec lesquels ils travaillent tirent parti de la technologie.

Les résultats de l'enquête montrent clairement que, de plus en plus, l'utilisation de la technologie est essentielle pour que les cabinets répondent aux attentes des clients. Les services juridiques des entreprises, confrontés à la nécessité d'améliorer leur productivité et leur efficacité, se sont tournés vers la technologie de manière plus agressive et font pression sur les cabinets d'avocats pour qu'ils fassent de même. Au cours des trois prochaines années, 81 % des départements juridiques des entreprises ont déclaré qu'ils demanderont aux cabinets d'avocats avec lesquels ils envisagent de travailler de décrire comment ils utilisent la technologie pour être plus productifs et efficaces - soit près du double des 41 % qui posent cette question aujourd'hui.

Evolution des services juridiques

En ce qui concerne les tendances propres aux services juridiques des entreprises, les répondants ont déclaré que leurs principales priorités au cours des trois prochaines années seront de réduire/contrôler les coûts juridiques externes ; améliorer les opérations juridiques et la gestion des projets juridiques ; et apporter une valeur stratégique.