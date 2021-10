Le droit des religions est de plus en plus présent dans l’actualité : QPC sur le régime particulier des cultes en Alsace-Moselle ; contestation de subventions pour les « ostentions limousines », financement des mosquées ; projet de texte sénatorial limitant le port de signe religieux aux structures privées de la petite enfance, etc. Chaque semaine apporte son lot de questions sur la manière dont le droit est appelé à régir les comportements religieux dans la société française.

Pour atteindre une vue d’ensemble de cette thématique complexe de la régulation juridique des activités religieuses, LexisNexis, éditeur juridique de référence, publie la 2e édition du Traité de Droit français des religions, entièrement remaniée et actualisée pour tenir compte des évolutions considérables de la matière.