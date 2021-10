Train direct pour Auvers-sur-Oise

De la gare Paris-Nord, un train direct vous transporte au cœur de l'impressionnisme, à Auvers-sur-Oise, village réputé pour avoir inspiré de célèbres impressionnistes. Ainsi, vous allez marcher dans les pas de Cézanne, Pissarro ou Van Gogh.

Durant cette journée, découvrez l’église Notre-Dame-de-l’Assomption et la mairie que Van Gogh avait représentées à l’été 1890 avant de mettre fin à ses jours, mais aussi l’auberge Ravoux, où il séjourna durant cette période et le cimetière où il est enterré. Une statue à son effigie, réalisée par le sculpteur Zadkine, est également édifiée dans le parc qui porte son nom.

En poussant vers le 61 rue Daubigny se dresse la demeure-atelier de Charles-François Daubigny, dont l’intérieur avait été entièrement décoré par le peintre. N’oubliez pas non plus la maison du docteur Gachet qui avait accueilli Van Gogh, et la maison du pendu, rendue célèbre par Cézanne. Bonne visite !