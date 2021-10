TPE : la confiance et l'optimisme sont de retour

Selon le baromètre de Fiducial, « l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République satisfait 62 % des patrons de TPE. Même tendance pour son action et celle de son Gouvernement depuis le début de leur mandat, avec 59 % de satisfaits ».

Cette adhésion provoque un redressement spectaculaire de la courbe de confiance dans l'action du Gouvernement (+ 39 points) pour s'établir à 54 %, sans toutefois atteindre le score enregistré par Nicolas Sarkozy après son élection en 2007 (65 %). Plus précisément, « 66 % des patrons font confiance au Président pour améliorer la situation de la France et 61 % pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises ».

Méthodologie de l'Etude Le baromètre a été établi auprès d'un échantillon de 1 003 dirigeants de TPE de 0 à 19 salariés (hors auto-entrepreneurs), raisonné sur les critères secteur d'activité de l'entreprise, taille de l'entreprise, région d'implantation de l'entreprise. Ils ont été interrogés par téléphone du 3 au 19 juillet. Des résultats nationaux représentatifs : redressement selon les données INSEE pour la meilleure représentativité de cette composante du tissu économique français.

Le niveau de confiance est encore plus élevé pour la gestion de la politique européenne (76 %), la politique de défense (70 %), la lutte contre le terrorisme (69 %), la réduction des dépenses publiques (60 %) et l'emploi (57 %).

Dans ce contexte, comme le souligne l'étude réalisée par l'Ifop, « pour la première fois depuis 10 ans, 53 % des patrons sont optimistes au sujet de la situation économique de la France ».

Néanmoins, la vigilance s'impose. La confiance accordée pour l'heure est presque aveugle, car seuls 22 % des patrons (1 % très bien, 21 % assez bien) connaissent le programme du Gouvernement pour les TPE.

Comme le souligne Jean-Marc Jaumouillé, directeur des techniques professionnelles de Fiducial : « Le baromètre des TPE a interrogé les chefs d'en- treprise sur leur confiance dans le climat économique français pour la première fois en juillet 2002, au lendemain de la réélection de Jacques Chirac à la présidence de la République. La même question a été posée depuis, tous les trimestres, sans discontinuité. L'historique des réponses révèle trois constats. Premièrement, à l'instar des Français, les patrons de TPE sont en majorité pessimistes à l'évocation de l'économie nationale. Deuxièmement, à chaque élection présidentielle, à l'exception de celle de 2012, l'optimisme l'emporte sur le pessimisme. Troisièmement, et on peut le regretter, cette embellie ne dure au mieux qu'un trimestre. Alors qu'en sera-t-il dans trois mois ? »

La société civile plébiscitée

La présence de ministres et de députés issus de la société civile, notamment ceux venant du monde de l'entreprise, est plébiscitée par les patrons de TPE. Selon le baromètres, « ces derniers estiment à 96 % que c'est une bonne chose pour des mesures en faveur du développement des entreprises, ainsi que pour la croissance et l'emploi, à 95 % pour l'efficacité des mesures proposées et enfin 91 % pour l'évolution du modèle social français. Ils sont même 82 % à positiver l'absence d'expérience en politique des députés issus de la société civile ».

Selon les analystes du baromètre Fiducial, « les cafouillages à l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi sur la moralisation politique viendront peut-être atténuer ce jugement ».

La composition du Gouvernement est jugée à 71 % bien équilibrée entre la droite et la gauche, contre 12 % trop orientée à gauche et 14 % trop à droite.

Les patrons sont également satisfaits :

- à 91 % de l'augmentation du nombre de femmes députées ;

- à 75 % de la pertinence du choix des ministres à l'issue des élections législatives ;

- à 72 % de l'obtention d'une majorité de députés LREM à l'As- semblée nationale, même si 50 % indiquent que le taux d'abstention élevé lors des législatives peut affai- blir la portée des lois votées par la nouvelle assemblée.

Les “économistes” appréciés

Selon le baromètre trimestriel, les ministres de la sphère économique ont plutôt une bonne cote (de 69 à 58 %)... dès lors qu'ils sont connus. C'est d'ailleurs bien leur problème. Ils sont en effet nombreux à ne pas les identifier : 39 % des interviewés déclarent ainsi ne pas connaître suffisamment Bruno Le Maire pour exprimer une opinion à son égard, cette proportion atteignant 72 % pour Muriel Pénicaud, 78 % pour Gérald Darmanin et 86 % pour Benjamin Griveaux.

Concernant l'absence de ministre ou de secrétaire d'Etat spécifiquement dédié aux TPE, PME et artisans, seuls 24 % des dirigeants en tiennent rigueur à Emmanuel Macron en anticipant une moindre place accordée aux entrepreneurs, 58 % déclarant que cela ne va rien changer.

Réforme du travail

Seuls, 24 % des patrons se sentent bien informés sur la réforme du travail en gestation. Ils sont 64 % à estimer qu'elle va dans le bons sens, 47 % qu'elle va favoriser l'emploi dans les TPE et 38 % qu'elle aura un impact positif sur leur entreprise.

Parmi les mesures envisagées par cette réforme, c'est l'extension du CDI de projet (équivalent du CDI de chantier dans le bâtiment dont la durée est liée à celle du chantier) qui est la plus plébiscitée car jugée efficace par 67 % des chefs d'entreprise, devant la priorisation des accords d'entreprises sur les accords de branches (65 %) et l'organisation de référendums auprès des salariés en cas de désaccord entre les syndicats et la direction (65 %). La mise en place d'une « barémisation » des indemnités octroyées par les conseils des prud'hommes est perçue comme un peu moins efficace (59 %) pour relancer l'emploi.

Une très large majorité des chefs d'entreprise (72 %) est favorable à l'extension de l'assurance chômage à l'ensemble des actifs, moyennant le versement de cotisations chômage pour les travailleurs non salariés.

Jean-Marc Jaumouillé, « espère que la réforme Macron ne connaîtra pas le sort des dernières lois relatives au travail, à l'instar des lois de sécurisation de l'emploi de 2014, Rebsamen de 2015 et d'El Khomri de 2016 dont l'impact a été jugé négatif par 64 % des patrons. De toute manière, pour la plupart des chefs d'entre- prise, les réformes actuelles, comme celle du code du travail, ou à venir, accoucheront dans la douleur. Ils sont 66 % à craindre l'apparition d'ici la fin de l'année 2017 de forts mouvements sociaux et 81 % anticipent de grandes grèves ».