« Toutes les familles sans abri à Paris sont hébergées »

Depuis "plusieurs jours", le Samu social de Paris qui gère le 115 à Paris arrive à loger chaque soir toutes les familles à la rue qui en font la demande, grâce à l'ouverture depuis quelques semaines de centres d'hébergement collectif réservés aux familles, d'une plus grande disponibilité de chambres dans le secteur hôtelier parisien et d'un climat plus doux, explique-t-il. Cependant, quelques personnes isolées n'ont pas pu être hébergées, faute de place en centre d'hébergement d'urgence, a-t-il ajouté. Alors que les personnes isolées sont hébergées dans des centres d'hébergement d'urgence, les familles sont traditionnellement logées dans des hôtels.

Mais faute de places d'hôtel suffisantes, trois centres dédiés aux familles, proposant au total 180 places, ont été ouverts pour l'hiver ou sont en passe de l'être dans la capitale, et un nouveau centre pouvant accueillir 120 personnes ouvrira en janvier, selon un récent communiqué de la préfecture de région. "On avait alerté les pouvoirs publics. On a été entendu", s'est félicité M. Molinié, qui avait lancé un cri d'alarme en octobre face à l'afflux des demandes de familles à la rue.

Par ailleurs, alors que le Samu social de Paris n'arrivait plus à trouver de places d'hôtel ces dernières semaines, "la tension a diminué" sur ce secteur. "C'est peut-être à cause de la crise, moins de gens viennent à Paris à l'hôtel pour les fêtes", analyse M. Molinié. Plus de 20 000 personnes (soit plus de 6 200 familles) sont actuellement hébergées à l'hôtel par le Samu social de Paris. Elles étaient 16 000 il y a un an.