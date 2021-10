Tout le rock se fait entendre à Rock en Seine

Depuis 2003, le festival Rock en Seine accueille chaque dernier week-end d’août au Domaine national de Saint-Cloud, de célèbres têtes d’affiches et de jeunes artistes prometteurs. Cette année, sont notamment attendus sur les cinq scènes : Miossec, Fauve, Étienne Daho, Interpol, The chemical brothers, The libertines, Kasabian, FFS, Alt-J, The Offspring, Tame Impala, Hot chip, Gramatik, Handbraekes, Jungle, John Butler trio, Marina & the diamonds, Rodrigo y Gabriela, Benjamin Clementine, Mark Langean band, Stereophonics, Jamie XX, Ben Howard, Jacco Gardner, Ghost, Kat tempest, Son lux, Balthazar, Bianca Casady & the C.I.A., Shamir, Nathalie Prass, Young thug, Parquet courts, Catfish & the bottlemen, The Maccabees, Run the jewels, Fuzz, My morning jacket, Pond, Kadavar, , Wand, Years & years, Juan Wauters, Glass animals, Wolf Alice, , Mini Mansions, Throes + The shine, Cadiknox, N'to, Here we go magic et Seinabo Sey.

Six talents « avant-seine » ont été recrutés par un jury de professionnels composés de Nico Prat, journaliste chez Technikart et DumDum et réalisateur du documentaire « Monte le son! La nouvelle scène française, en mode shuffle », Marion Gabbaï, co-directrice de l’agence My Favorite, Pascal Stirn, directeur de la salle de concerts EMB à Sannois, François Missonnier directeur de Rock en Seine et Gwenaëlle Kerboul chef de projets à Rock en Seine. Parmi eux, Jeanne Added, We are match, DBFC, Forever pivot, VKNG et Last train. Neuf autres groupes franciliens « prometteurs », soutenus par la Région, seront aussi de la partie : La Mverte, Marietta, Lewis Evans, Billie Brelok, Sparky in the cloudn Indigo Montoya, Cléa Vincent, Maestro et Lomepal.

Rock-en-Seine s'organise en partenariat avec la région Île-de-France, le CNV, Culturebox, un service de France télévisions et la SACEM (Société des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique). Sur place, les équipes du RIF (Réseaux des musiques actuelles en Île-de-France) seront présentes pour conseiller, informer sur les scènes musicales franciliennes et aider à développer son projet musical. L'entrée du festival est gratuite pour les enfants de moins de 11 ans s’ils sont accompagnés d’un adulte possédant un billet. Mais ils ont aussi leur festival : Mini-Rock. Plus d'informations sur : http://www.rockenseine.com