Tous les produits « Made in Paris » dans un guide

Au fil de plusieurs mois d'enquête, l'auteure, Christine Taconnet, a repéré de jeunes marques, retrouvé des manufactures centenaires, déniché des artisans de référence et des créateurs en plein envol qui font la richesse insoupçonnée du « Made in Paris ». Elle livre aujourd'hui plus de 200 adresses dans la mode, la décoration, le bijou, la gastronomie ou encore le mobilier, jamais encore rassemblées.

Ce guide donne ainsi toutes les clés pour trouver des créations authentiques dans les rues de la capitale. Il invite tous les lecteurs, du dandy classique à l'élégante streetwear, du buveur de bière au gourmand curieux, de l'amoureux de design à la folle d'upcycling, à partir découvrir des objets de désir qui ont en commun d'être nés ici.

De Christine Taconnet, préface de Yannick Alléno, aux Éditions du Chêne. À paraître le 1er septembre